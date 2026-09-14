Ноутбук Machenike S15 Quazar S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GB00JRU)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Machenike S15 Quazar S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GB00JRU)
Ноутбук Machenike с 15,6-дюймовым экраном открывает большие возможности для работы, творчества и развлечений. Чёткое изображение с разрешением 1920x1080 порадует и при просмотре фильмов, и при работе с документами. Мощный процессор Intel Core i5 в сочетании с 16 Гб оперативной памяти обеспечивает быструю и плавную работу даже с ресурсоёмкими задачами, а дискретная видеокарта с видеопамятью 4 Гб отлично справится с графикой и современными играми. SSD-накопитель на 512 Гб дарит молниеносный запуск приложений и достаточно места для хранения файлов. Подсветка клавиатуры пригодится для ночной работы, а современный Bluetooth v5.1 обеспечивает стабильное беспроводное соединение. Ноутбук остаётся лёгким и практичным благодаря пластиковому корпусу. Один USB 2.0 и один USB Type-C позволяют подключить все необходимые устройства. Machenike — комбинация производительности, скорости и удобства для активной жизни.
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Отзывы о товаре Ноутбук Machenike S15 Quazar S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GB00JRU)