Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU)
Ноутбуки серии L17 полноценные заменители десктопов, поскольку обладают большим дисплеем, высокой производительностью и широким набором интерфейсов. L17 Satel te S оснащен видеокартой RTX 3050 4GB, которая поддерживает технологии DLSS и рейтрейсинга для увеличенной производительности во всех сценариях работы и игры. Получите ещё больше FPS без потери качества, ведь кадры решают всё. Высокую производительность и быструю скорость работы обеспечивают процессор Intel Core i5-12450H и 16 ГБ оперативной памяти DDR5. Быстрый SSD 512 GB отвечает за молниеносную работу с файлами. Устройство поставляется без ОС. Характеристики: Бренд: Machenike Модель: L17 SATELLITE S Экран ноутбука Диагональ экрана: 17.3 " Разрешение экрана: 1920x1080 Частота обновления: 144 Гц Разрешение матрицы экрана: FHD Яркость экрана: 250 кд/м2 Контраст к 1: 800 Поверхность экрана: матовая Тип матрицы: IPS Угол обзора: 170-178 Цветовой охват NTSC: 45 % Процессор Процессор: Intel Core i5 12450H Процессор, частота: 2 ГГц (4.4 ГГц, в режиме Turbo) Количество ядер процессора: 8-ядерный Максимальное число потоков: 12 шт Количество энергоэффективных ядер: 4 Количество высокопроизводительных ядер: 4 Объем кэша L2: 7 МБ Объем кэша L3: 12 МБ Техпроцесс: Intel 7 Ядро процессора: Alder Lake Оперативная память Оперативная память: 16 ГБ, DDR4, 3200 МГц Количество слотов оперативной памяти: 2 Возможность апгрейда оперативной памяти: есть Устройства хранения данных Объем SSD: 512 ГБ Конфигурация установленного SSD: M.2 2280 PCI-E 4.0 Возможность апгрейда HDD/SSD: нет Количество разъемов жесткого диска: 1 шт Графические параметры Тип графического процессора: дискретный Графический процессор: NVIDIA GeForce RTX 3050 для ноутбуков - 4 ГБ TGP: 95 Вт Тип видеопамяти: GDDR6 Технология NVIDIA: Reflex Графика и видеовывод: RTX Studio, поддержка DLSS, поддержка трассировки лучей Коммуникации ноутбука Поддержка технологии Wi-Fi: есть, 802.11 a/b/g/n/ac/ax Поддержка технологии Bluetooth: есть, v5.4
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Отзывы о товаре Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU)