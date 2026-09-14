Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15.6" IPS 15ABR8 Ryzen 7 7730U 16Gb/ 1Tb SSD Win 11 Home серый (82XM00TNUS)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15.6" IPS 15ABR8 Ryzen 7 7730U 16Gb/ 1Tb SSD Win 11 Home серый (82XM00TNUS)
Lenovo представляет элегантный ультрабук с крупным 15,6-дюймовым экраном, который порадует яркой и чёткой картинкой благодаря разрешению 1920x1080 и частоте обновления 60 Гц. Такой ноутбук отлично подойдёт как для работы, так и для развлечений: смотреть фильмы и работать с документами на большом экране — одно удовольствие. Сенсорный экран открывает новые сценарии использования — навигация и управление становятся проще и интуитивно понятнее. Компактный корпус из пластика в стильном сером цвете подчеркнёт вашу мобильность и современный вкус. Встроенная видеокарта и оперативная память DDR4 на базе процессора AMD делают ноутбук универсальным решением для большинства задач. Подсветка клавиатуры позволит с лёгкостью работать даже при слабом освещении, а USB Type-C-порт сделает подключение аксессуаров удобным и быстрым. Ноутбук работает на актуальной Windows 11 Home — вы сразу получаете все современные возможности операционной системы.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15.6" IPS 15ABR8 Ryzen 7 7730U 16Gb/ 1Tb SSD Win 11 Home серый (82XM00TNUS)