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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15.6" IPS 15ABR8 Ryzen 7 7730U 16Gb/ 1Tb SSD Win 11 Home серый (82XM00TNUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15.6" IPS 15ABR8 Ryzen 7 7730U 16Gb/ 1Tb SSD Win 11 Home серый (82XM00TNUS)

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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15.6&quot; IPS 15ABR8 Ryzen 7 7730U 16Gb/ 1Tb SSD Win 11 Home серый (82XM00TNUS) - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15.6&quot; IPS 15ABR8 Ryzen 7 7730U 16Gb/ 1Tb SSD Win 11 Home серый (82XM00TNUS) - фото 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15.6&quot; IPS 15ABR8 Ryzen 7 7730U 16Gb/ 1Tb SSD Win 11 Home серый (82XM00TNUS) - фото 3
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15.6&quot; IPS 15ABR8 Ryzen 7 7730U 16Gb/ 1Tb SSD Win 11 Home серый (82XM00TNUS) - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15.6&quot; IPS 15ABR8 Ryzen 7 7730U 16Gb/ 1Tb SSD Win 11 Home серый (82XM00TNUS) - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15.6&quot; IPS 15ABR8 Ryzen 7 7730U 16Gb/ 1Tb SSD Win 11 Home серый (82XM00TNUS) - фото 6
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15.6&quot; IPS 15ABR8 Ryzen 7 7730U 16Gb/ 1Tb SSD Win 11 Home серый (82XM00TNUS) - фото 7
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15.6&quot; IPS 15ABR8 Ryzen 7 7730U 16Gb/ 1Tb SSD Win 11 Home серый (82XM00TNUS) - фото 8
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15.6&quot; IPS 15ABR8 Ryzen 7 7730U 16Gb/ 1Tb SSD Win 11 Home серый (82XM00TNUS) - фото 9
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15.6&quot; IPS 15ABR8 Ryzen 7 7730U 16Gb/ 1Tb SSD Win 11 Home серый (82XM00TNUS) - фото 10
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15.6&quot; IPS 15ABR8 Ryzen 7 7730U 16Gb/ 1Tb SSD Win 11 Home серый (82XM00TNUS) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15.6&quot; IPS 15ABR8 Ryzen 7 7730U 16Gb/ 1Tb SSD Win 11 Home серый (82XM00TNUS) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15.6&quot; IPS 15ABR8 Ryzen 7 7730U 16Gb/ 1Tb SSD Win 11 Home серый (82XM00TNUS) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15.6&quot; IPS 15ABR8 Ryzen 7 7730U 16Gb/ 1Tb SSD Win 11 Home серый (82XM00TNUS) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15.6&quot; IPS 15ABR8 Ryzen 7 7730U 16Gb/ 1Tb SSD Win 11 Home серый (82XM00TNUS) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15.6&quot; IPS 15ABR8 Ryzen 7 7730U 16Gb/ 1Tb SSD Win 11 Home серый (82XM00TNUS) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15.6&quot; IPS 15ABR8 Ryzen 7 7730U 16Gb/ 1Tb SSD Win 11 Home серый (82XM00TNUS) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15.6&quot; IPS 15ABR8 Ryzen 7 7730U 16Gb/ 1Tb SSD Win 11 Home серый (82XM00TNUS) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15.6&quot; IPS 15ABR8 Ryzen 7 7730U 16Gb/ 1Tb SSD Win 11 Home серый (82XM00TNUS) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15.6&quot; IPS 15ABR8 Ryzen 7 7730U 16Gb/ 1Tb SSD Win 11 Home серый (82XM00TNUS) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15.6&quot; IPS 15ABR8 Ryzen 7 7730U 16Gb/ 1Tb SSD Win 11 Home серый (82XM00TNUS) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15.6&quot; IPS 15ABR8 Ryzen 7 7730U 16Gb/ 1Tb SSD Win 11 Home серый (82XM00TNUS) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735454
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
7730U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
47 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х33х7
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15.6" IPS 15ABR8 Ryzen 7 7730U 16Gb/ 1Tb SSD Win 11 Home серый (82XM00TNUS)

Lenovo представляет элегантный ультрабук с крупным 15,6-дюймовым экраном, который порадует яркой и чёткой картинкой благодаря разрешению 1920x1080 и частоте обновления 60 Гц. Такой ноутбук отлично подойдёт как для работы, так и для развлечений: смотреть фильмы и работать с документами на большом экране — одно удовольствие. Сенсорный экран открывает новые сценарии использования — навигация и управление становятся проще и интуитивно понятнее. Компактный корпус из пластика в стильном сером цвете подчеркнёт вашу мобильность и современный вкус. Встроенная видеокарта и оперативная память DDR4 на базе процессора AMD делают ноутбук универсальным решением для большинства задач. Подсветка клавиатуры позволит с лёгкостью работать даже при слабом освещении, а USB Type-C-порт сделает подключение аксессуаров удобным и быстрым. Ноутбук работает на актуальной Windows 11 Home — вы сразу получаете все современные возможности операционной системы.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15.6" IPS 15ABR8 Ryzen 7 7730U 16Gb/ 1Tb SSD Win 11 Home серый (82XM00TNUS)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
7730U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
47 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo представляет элегантный ультрабук с крупным 15,6-дюймовым экраном, который порадует яркой и чёткой картинкой благодаря разрешению 1920x1080 и частоте обновления 60 Гц. Такой ноутбук отлично подойдёт как для работы, так и для развлечений: смотреть фильмы и работать с документами на большом экране — одно удовольствие. Сенсорный экран открывает новые сценарии использования — навигация и управление становятся проще и интуитивно понятнее. Компактный корпус из пластика в стильном сером цвете подчеркнёт вашу мобильность и современный вкус. Встроенная видеокарта и оперативная память DDR4 на базе процессора AMD делают ноутбук универсальным решением для большинства задач. Подсветка клавиатуры позволит с лёгкостью работать даже при слабом освещении, а USB Type-C-порт сделает подключение аксессуаров удобным и быстрым. Ноутбук работает на актуальной Windows 11 Home — вы сразу получаете все современные возможности операционной системы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15.6" IPS 15ABR8 Ryzen 7 7730U 16Gb/ 1Tb SSD Win 11 Home серый (82XM00TNUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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