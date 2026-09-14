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Ноутбук Lenovo IdeaPad Pro 5 16AKP10 16" 2.8K OLED Ryzen AI 5 340 16Gb/SSD512Gb RTX5050 Win11 grey (83JN000XUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo IdeaPad Pro 5 16AKP10 16" 2.8K OLED Ryzen AI 5 340 16Gb/SSD512Gb RTX5050 Win11 grey (83JN000XUS)

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Ноутбук Lenovo IdeaPad Pro 5 16AKP10 16&quot; 2.8K OLED Ryzen AI 5 340 16Gb/SSD512Gb RTX5050 Win11 grey (83JN000XUS) - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad Pro 5 16AKP10 16&quot; 2.8K OLED Ryzen AI 5 340 16Gb/SSD512Gb RTX5050 Win11 grey (83JN000XUS) - фото 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad Pro 5 16AKP10 16&quot; 2.8K OLED Ryzen AI 5 340 16Gb/SSD512Gb RTX5050 Win11 grey (83JN000XUS) - фото 3
Ноутбук Lenovo IdeaPad Pro 5 16AKP10 16&quot; 2.8K OLED Ryzen AI 5 340 16Gb/SSD512Gb RTX5050 Win11 grey (83JN000XUS) - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad Pro 5 16AKP10 16&quot; 2.8K OLED Ryzen AI 5 340 16Gb/SSD512Gb RTX5050 Win11 grey (83JN000XUS) - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad Pro 5 16AKP10 16&quot; 2.8K OLED Ryzen AI 5 340 16Gb/SSD512Gb RTX5050 Win11 grey (83JN000XUS) - фото 6
Ноутбук Lenovo IdeaPad Pro 5 16AKP10 16&quot; 2.8K OLED Ryzen AI 5 340 16Gb/SSD512Gb RTX5050 Win11 grey (83JN000XUS) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo IdeaPad 5 Pro
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Pro 5 16AKP10 16&quot; 2.8K OLED Ryzen AI 5 340 16Gb/SSD512Gb RTX5050 Win11 grey (83JN000XUS) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Pro 5 16AKP10 16&quot; 2.8K OLED Ryzen AI 5 340 16Gb/SSD512Gb RTX5050 Win11 grey (83JN000XUS) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Pro 5 16AKP10 16&quot; 2.8K OLED Ryzen AI 5 340 16Gb/SSD512Gb RTX5050 Win11 grey (83JN000XUS) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Pro 5 16AKP10 16&quot; 2.8K OLED Ryzen AI 5 340 16Gb/SSD512Gb RTX5050 Win11 grey (83JN000XUS) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Pro 5 16AKP10 16&quot; 2.8K OLED Ryzen AI 5 340 16Gb/SSD512Gb RTX5050 Win11 grey (83JN000XUS) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Pro 5 16AKP10 16&quot; 2.8K OLED Ryzen AI 5 340 16Gb/SSD512Gb RTX5050 Win11 grey (83JN000XUS) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Pro 5 16AKP10 16&quot; 2.8K OLED Ryzen AI 5 340 16Gb/SSD512Gb RTX5050 Win11 grey (83JN000XUS) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
95 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735453
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad 5 Pro
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Модель процессора
340
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
84 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Pro 5 16AKP10 16" 2.8K OLED Ryzen AI 5 340 16Gb/SSD512Gb RTX5050 Win11 grey (83JN000XUS)

Lenovo открывает новые горизонты для работы и развлечений! Впечатляющий 16-дюймовый экран с высокой детализацией 2880x1800 порадует любителей кино и дизайнеров яркой, чёткой картинкой, а частота обновления 120 Гц придаёт плавность каждому движению — идеально для динамичных игр и анимаций. Мощный графический контроллер nVidia GeForce RTX 5050 с 8 Гб собственной видеопамяти справляется с ресурсоёмкими задачами: моделирование, монтаж, современные игры становятся доступнее и быстрее. Процессор AMD Ryzen AI 5 и 16 Гб оперативной памяти LPDDR5x обеспечивают невероятную скорость работы: открывайте десятки вкладок, работайте с графикой и не думайте о сбоях. Молниеносный SSD подарит мгновенную загрузку приложений. Клавиатура с подсветкой удобна при любом освещении — ваш комфорт всегда на первом месте. Стильный алюминиевый корпус в сером цвете делает Lenovo не только функциональным, но и привлекает взгляды. Windows 11 Home открывает все возможности нового поколения пользователей.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Pro 5 16AKP10 16" 2.8K OLED Ryzen AI 5 340 16Gb/SSD512Gb RTX5050 Win11 grey (83JN000XUS)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad 5 Pro
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Модель процессора
340
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
84 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo открывает новые горизонты для работы и развлечений! Впечатляющий 16-дюймовый экран с высокой детализацией 2880x1800 порадует любителей кино и дизайнеров яркой, чёткой картинкой, а частота обновления 120 Гц придаёт плавность каждому движению — идеально для динамичных игр и анимаций. Мощный графический контроллер nVidia GeForce RTX 5050 с 8 Гб собственной видеопамяти справляется с ресурсоёмкими задачами: моделирование, монтаж, современные игры становятся доступнее и быстрее. Процессор AMD Ryzen AI 5 и 16 Гб оперативной памяти LPDDR5x обеспечивают невероятную скорость работы: открывайте десятки вкладок, работайте с графикой и не думайте о сбоях. Молниеносный SSD подарит мгновенную загрузку приложений. Клавиатура с подсветкой удобна при любом освещении — ваш комфорт всегда на первом месте. Стильный алюминиевый корпус в сером цвете делает Lenovo не только функциональным, но и привлекает взгляды. Windows 11 Home открывает все возможности нового поколения пользователей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo IdeaPad Pro 5 16AKP10 16" 2.8K OLED Ryzen AI 5 340 16Gb/SSD512Gb RTX5050 Win11 grey (83JN000XUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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