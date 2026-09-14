Ноутбук Lenovo IdeaPad Pro 5 16AKP10 16" 2.8K OLED Ryzen AI 5 340 16Gb/SSD512Gb RTX5050 Win11 grey (83JN000XUS)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Pro 5 16AKP10 16" 2.8K OLED Ryzen AI 5 340 16Gb/SSD512Gb RTX5050 Win11 grey (83JN000XUS)
Lenovo открывает новые горизонты для работы и развлечений! Впечатляющий 16-дюймовый экран с высокой детализацией 2880x1800 порадует любителей кино и дизайнеров яркой, чёткой картинкой, а частота обновления 120 Гц придаёт плавность каждому движению — идеально для динамичных игр и анимаций. Мощный графический контроллер nVidia GeForce RTX 5050 с 8 Гб собственной видеопамяти справляется с ресурсоёмкими задачами: моделирование, монтаж, современные игры становятся доступнее и быстрее. Процессор AMD Ryzen AI 5 и 16 Гб оперативной памяти LPDDR5x обеспечивают невероятную скорость работы: открывайте десятки вкладок, работайте с графикой и не думайте о сбоях. Молниеносный SSD подарит мгновенную загрузку приложений. Клавиатура с подсветкой удобна при любом освещении — ваш комфорт всегда на первом месте. Стильный алюминиевый корпус в сером цвете делает Lenovo не только функциональным, но и привлекает взгляды. Windows 11 Home открывает все возможности нового поколения пользователей.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Pro 5 16AKP10 16" 2.8K OLED Ryzen AI 5 340 16Gb/SSD512Gb RTX5050 Win11 grey (83JN000XUS)