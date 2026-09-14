Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 15.1" OLED Core i9-14900HX 32Gb/SSD1Tb RTX5070 Win11 black (83LY00HTLK)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 15.1" OLED Core i9-14900HX 32Gb/SSD1Tb RTX5070 Win11 black (83LY00HTLK)
Lenovo сочетает производительность и стиль в этом ноутбуке. Яркий 15,1-дюймовый экран с чётким разрешением 2560x1600 и частотой обновления 165 Гц порадует как геймеров, так и любителей мультимедиа — картинка всегда плавная и насыщенная деталями. Дискретная видеокарта с внушительными 8 Гб видеопамяти позволит запускать современные игры и работать с тяжёлыми графическими приложениями на полном ходу. Процессор от Intel работает в паре с быстрой оперативной памятью DDR5, так что задержек не будет даже в ресурсоёмких задачах. Оснащён двумя портами USB Type-C — быстрое подключение гаджетов и аксессуаров. Клавиатура с подсветкой станет находкой для работы и игр в темноте. Стильный чёрный корпус подчёркивает характер Lenovo, а современная Windows 11 Home готова к работе из коробки. Надёжный ноутбук, который справится с любым вызовом дня.
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