Top.Mail.Ru
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition IPS 500N Ultra 7 265U 16GB/1TB SSD Win 11 Pro (21NXS0PU00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition IPS 500N Ultra 7 265U 16GB/1TB SSD Win 11 Pro (21NXS0PU00)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition IPS 500N Ultra 7 265U 16GB/1TB SSD Win 11 Pro (21NXS0PU00) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition IPS 500N Ultra 7 265U 16GB/1TB SSD Win 11 Pro (21NXS0PU00) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition IPS 500N Ultra 7 265U 16GB/1TB SSD Win 11 Pro (21NXS0PU00) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition IPS 500N Ultra 7 265U 16GB/1TB SSD Win 11 Pro (21NXS0PU00) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition IPS 500N Ultra 7 265U 16GB/1TB SSD Win 11 Pro (21NXS0PU00) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition IPS 500N Ultra 7 265U 16GB/1TB SSD Win 11 Pro (21NXS0PU00) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition IPS 500N Ultra 7 265U 16GB/1TB SSD Win 11 Pro (21NXS0PU00) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition IPS 500N Ultra 7 265U 16GB/1TB SSD Win 11 Pro (21NXS0PU00) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition IPS 500N Ultra 7 265U 16GB/1TB SSD Win 11 Pro (21NXS0PU00) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition IPS 500N Ultra 7 265U 16GB/1TB SSD Win 11 Pro (21NXS0PU00) - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition IPS 500N Ultra 7 265U 16GB/1TB SSD Win 11 Pro (21NXS0PU00) - фото 11
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition IPS 500N Ultra 7 265U 16GB/1TB SSD Win 11 Pro (21NXS0PU00) - фото 12
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition IPS 500N Ultra 7 265U 16GB/1TB SSD Win 11 Pro (21NXS0PU00) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad X1 Carbon
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition IPS 500N Ultra 7 265U 16GB/1TB SSD Win 11 Pro (21NXS0PU00) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition IPS 500N Ultra 7 265U 16GB/1TB SSD Win 11 Pro (21NXS0PU00) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition IPS 500N Ultra 7 265U 16GB/1TB SSD Win 11 Pro (21NXS0PU00) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition IPS 500N Ultra 7 265U 16GB/1TB SSD Win 11 Pro (21NXS0PU00) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition IPS 500N Ultra 7 265U 16GB/1TB SSD Win 11 Pro (21NXS0PU00) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition IPS 500N Ultra 7 265U 16GB/1TB SSD Win 11 Pro (21NXS0PU00) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition IPS 500N Ultra 7 265U 16GB/1TB SSD Win 11 Pro (21NXS0PU00) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition IPS 500N Ultra 7 265U 16GB/1TB SSD Win 11 Pro (21NXS0PU00) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition IPS 500N Ultra 7 265U 16GB/1TB SSD Win 11 Pro (21NXS0PU00) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition IPS 500N Ultra 7 265U 16GB/1TB SSD Win 11 Pro (21NXS0PU00) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition IPS 500N Ultra 7 265U 16GB/1TB SSD Win 11 Pro (21NXS0PU00) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition IPS 500N Ultra 7 265U 16GB/1TB SSD Win 11 Pro (21NXS0PU00) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition IPS 500N Ultra 7 265U 16GB/1TB SSD Win 11 Pro (21NXS0PU00) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
167 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735448
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad X1 Carbon
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
265U
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
57 Вт-ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
2.13

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition IPS 500N Ultra 7 265U 16GB/1TB SSD Win 11 Pro (21NXS0PU00)

Lenovo с 14-дюймовым IPS-экраном и разрешением 1920x1200 — это идеальный баланс компактности и визуального комфорта для работы и развлечений. Мощный 12-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 и 16 Гб быстрой памяти LPDDR5x обеспечивают высокую производительность как для многозадачности, так и для требовательных задач. SSD-накопитель гарантирует мгновенный запуск приложений и быструю работу системы. Встроенная видеокарта отлично подходит для офисных задач и просмотра мультимедиа. Windows 11 Pro открывает доступ к современным возможностям и дополнительным функциям безопасности. Подсветка клавиатуры поможет работать даже в темноте, а сканер отпечатка пальца — быстро и безопасно разблокировать устройство. Такой ноутбук Lenovo станет надёжным и удобным помощником для бизнеса и учебы.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition IPS 500N Ultra 7 265U 16GB/1TB SSD Win 11 Pro (21NXS0PU00)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad X1 Carbon
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
265U
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
57 Вт-ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo с 14-дюймовым IPS-экраном и разрешением 1920x1200 — это идеальный баланс компактности и визуального комфорта для работы и развлечений. Мощный 12-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 и 16 Гб быстрой памяти LPDDR5x обеспечивают высокую производительность как для многозадачности, так и для требовательных задач. SSD-накопитель гарантирует мгновенный запуск приложений и быструю работу системы. Встроенная видеокарта отлично подходит для офисных задач и просмотра мультимедиа. Windows 11 Pro открывает доступ к современным возможностям и дополнительным функциям безопасности. Подсветка клавиатуры поможет работать даже в темноте, а сканер отпечатка пальца — быстро и безопасно разблокировать устройство. Такой ноутбук Lenovo станет надёжным и удобным помощником для бизнеса и учебы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition IPS 500N Ultra 7 265U 16GB/1TB SSD Win 11 Pro (21NXS0PU00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...