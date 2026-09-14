Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16" Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD серый (21KH00RRAK)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16" Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD серый (21KH00RRAK)
Lenovo предлагает ноутбук с большой диагональю 16 дюймов и четким экраном 1920x1200 — комфорт для работы с текстами, таблицами или веб-серфинга. Сердце устройства — процессор Intel Core i5 с поддержкой интегрированной графики Intel UHD Graphics, что отлично подойдёт для рабочих задач, просмотра фильмов и лёгкого монтажа. 8 Гб оперативной памяти обеспечивают плавную многозадачность, а быстрый SSD на 512 Гб подарит заметную скорость загрузки приложений и хранения документов. У ноутбука есть встроенный кард-ридер для быстрого переноса фото и видео, а два порта USB 3.0 открывают больше возможностей для подключения периферии. Мгновенный вход по отпечатку пальца — удобно и безопасно для персональных данных. Модуль Bluetooth версии 5.2 — для быстрой и стабильной связи с аксессуарами. А поддержка сетевого адаптера до 1000 Мбит/сек гарантирует высокую скорость работы в интернете. Модель поставляется без установленной операционной системы, что даёт свободу выбора по вашим требованиям.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы
Теги товара: Для дома, Для офиса, Серый, Для программирования, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
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