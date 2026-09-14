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Ноутбук Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 16" IPS Ultra 7 255HX 2x32GB/2TB SSD NVIDIA RTX PRO 3000 12GB Win 11 Pro (21RQ001HUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 16" IPS Ultra 7 255HX 2x32GB/2TB SSD NVIDIA RTX PRO 3000 12GB Win 11 Pro (21RQ001HUS)

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Ноутбук Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 16&quot; IPS Ultra 7 255HX 2x32GB/2TB SSD NVIDIA RTX PRO 3000 12GB Win 11 Pro (21RQ001HUS) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 16&quot; IPS Ultra 7 255HX 2x32GB/2TB SSD NVIDIA RTX PRO 3000 12GB Win 11 Pro (21RQ001HUS) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 16&quot; IPS Ultra 7 255HX 2x32GB/2TB SSD NVIDIA RTX PRO 3000 12GB Win 11 Pro (21RQ001HUS) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 16&quot; IPS Ultra 7 255HX 2x32GB/2TB SSD NVIDIA RTX PRO 3000 12GB Win 11 Pro (21RQ001HUS) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 16&quot; IPS Ultra 7 255HX 2x32GB/2TB SSD NVIDIA RTX PRO 3000 12GB Win 11 Pro (21RQ001HUS) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 16&quot; IPS Ultra 7 255HX 2x32GB/2TB SSD NVIDIA RTX PRO 3000 12GB Win 11 Pro (21RQ001HUS) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 16&quot; IPS Ultra 7 255HX 2x32GB/2TB SSD NVIDIA RTX PRO 3000 12GB Win 11 Pro (21RQ001HUS) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 16&quot; IPS Ultra 7 255HX 2x32GB/2TB SSD NVIDIA RTX PRO 3000 12GB Win 11 Pro (21RQ001HUS) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 16&quot; IPS Ultra 7 255HX 2x32GB/2TB SSD NVIDIA RTX PRO 3000 12GB Win 11 Pro (21RQ001HUS) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad P16
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
3840x2400
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Объем SSD
2048 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 16&quot; IPS Ultra 7 255HX 2x32GB/2TB SSD NVIDIA RTX PRO 3000 12GB Win 11 Pro (21RQ001HUS) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 16&quot; IPS Ultra 7 255HX 2x32GB/2TB SSD NVIDIA RTX PRO 3000 12GB Win 11 Pro (21RQ001HUS) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 16&quot; IPS Ultra 7 255HX 2x32GB/2TB SSD NVIDIA RTX PRO 3000 12GB Win 11 Pro (21RQ001HUS) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 16&quot; IPS Ultra 7 255HX 2x32GB/2TB SSD NVIDIA RTX PRO 3000 12GB Win 11 Pro (21RQ001HUS) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 16&quot; IPS Ultra 7 255HX 2x32GB/2TB SSD NVIDIA RTX PRO 3000 12GB Win 11 Pro (21RQ001HUS) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 16&quot; IPS Ultra 7 255HX 2x32GB/2TB SSD NVIDIA RTX PRO 3000 12GB Win 11 Pro (21RQ001HUS) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 16&quot; IPS Ultra 7 255HX 2x32GB/2TB SSD NVIDIA RTX PRO 3000 12GB Win 11 Pro (21RQ001HUS) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 16&quot; IPS Ultra 7 255HX 2x32GB/2TB SSD NVIDIA RTX PRO 3000 12GB Win 11 Pro (21RQ001HUS) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 16&quot; IPS Ultra 7 255HX 2x32GB/2TB SSD NVIDIA RTX PRO 3000 12GB Win 11 Pro (21RQ001HUS) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
407 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735443
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad P16
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
3840x2400
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255HX
Частота процессора, ГГц
4.6
Количество ядер процессора
20
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX Pro 3000
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
12
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4, 2 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
99 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
3.13

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 16" IPS Ultra 7 255HX 2x32GB/2TB SSD NVIDIA RTX PRO 3000 12GB Win 11 Pro (21RQ001HUS)

Ноутбук Lenovo с диагональю 16 дюймов поражает невероятно четкой картинкой — внушительное разрешение 3840x2400 на IPS-экране выводит изображение в мельчайших деталях. Классическая частота обновления 60 Гц подходит как для работы, так и для отдыха. Мощнейший процессор Intel Core Ultra 7 с 20 ядрами и частотой до 4,6 ГГц справится с самыми ресурсоемкими задачами, а 64 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5 обеспечат мгновенный отклик любых приложений. Дискретная видеокарта отлично подходит для работы с графикой и мультимедиа. Предустановленная Windows 11 Pro делает ноутбук готовым к работе с первых минут. Идеальный выбор для тех, кто ценит сочетание производительности и яркого, реалистичного изображения.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 16" IPS Ultra 7 255HX 2x32GB/2TB SSD NVIDIA RTX PRO 3000 12GB Win 11 Pro (21RQ001HUS)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad P16
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
3840x2400
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Развернуть
Модель процессора
255HX
Частота процессора, ГГц
4.6
Количество ядер процессора
20
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX Pro 3000
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
12
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4, 2 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
99 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo с диагональю 16 дюймов поражает невероятно четкой картинкой — внушительное разрешение 3840x2400 на IPS-экране выводит изображение в мельчайших деталях. Классическая частота обновления 60 Гц подходит как для работы, так и для отдыха. Мощнейший процессор Intel Core Ultra 7 с 20 ядрами и частотой до 4,6 ГГц справится с самыми ресурсоемкими задачами, а 64 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5 обеспечат мгновенный отклик любых приложений. Дискретная видеокарта отлично подходит для работы с графикой и мультимедиа. Предустановленная Windows 11 Pro делает ноутбук готовым к работе с первых минут. Идеальный выбор для тех, кто ценит сочетание производительности и яркого, реалистичного изображения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 16" IPS Ultra 7 255HX 2x32GB/2TB SSD NVIDIA RTX PRO 3000 12GB Win 11 Pro (21RQ001HUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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