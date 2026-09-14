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Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6" IPS Core i5 13420H 8GB/512GB SSD черный (83GW009JFW / 8Gb) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6" IPS Core i5 13420H 8GB/512GB SSD черный (83GW009JFW / 8Gb)

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Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; IPS Core i5 13420H 8GB/512GB SSD черный (83GW009JFW / 8Gb) - фото 1
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Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; IPS Core i5 13420H 8GB/512GB SSD черный (83GW009JFW / 8Gb) - фото 4
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; IPS Core i5 13420H 8GB/512GB SSD черный (83GW009JFW / 8Gb) - фото 5
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; IPS Core i5 13420H 8GB/512GB SSD черный (83GW009JFW / 8Gb) - фото 6
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; IPS Core i5 13420H 8GB/512GB SSD черный (83GW009JFW / 8Gb) - фото 7
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; IPS Core i5 13420H 8GB/512GB SSD черный (83GW009JFW / 8Gb) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo V15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; IPS Core i5 13420H 8GB/512GB SSD черный (83GW009JFW / 8Gb) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; IPS Core i5 13420H 8GB/512GB SSD черный (83GW009JFW / 8Gb) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; IPS Core i5 13420H 8GB/512GB SSD черный (83GW009JFW / 8Gb) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; IPS Core i5 13420H 8GB/512GB SSD черный (83GW009JFW / 8Gb) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; IPS Core i5 13420H 8GB/512GB SSD черный (83GW009JFW / 8Gb) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; IPS Core i5 13420H 8GB/512GB SSD черный (83GW009JFW / 8Gb) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; IPS Core i5 13420H 8GB/512GB SSD черный (83GW009JFW / 8Gb) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; IPS Core i5 13420H 8GB/512GB SSD черный (83GW009JFW / 8Gb) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735440
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo V15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
47 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6" IPS Core i5 13420H 8GB/512GB SSD черный (83GW009JFW / 8Gb)

Ноутбук Lenovo V15 5-го поколения, оснащенный процессором Intel Core , легко справляется с ресурсоемкими приложениями и многозадачностью. Два слота памяти обеспечивают быструю загрузку и избавляют от проблем с хранилищем. Кроме того, повышайте свою производительность одним касанием — просто нажмите специальную клавишу Copilot, чтобы подключиться к помощнику на базе искусственного интеллекта в Windows 11 Pro. Ноутбук Lenovo V15 Gen 5 (15, Intel) — отличный вариант для компаний с ограниченным бюджетом, сочетающий в себе доступность и эффективность. В ключевых компонентах, таких как адаптер питания и аккумуляторный отсек, используются переработанные материалы. Помимо потрясающей производительности, он ещё и выглядит презентабельно. Благодаря элегантному дизайну он идеально впишется в любую рабочую среду. Благодаря универсальному набору портов ноутбук Lenovo V15 Gen 5 (15, Intel) обеспечивает бесперебойное подключение к другим устройствам. Быстро переносите данные, подключайтесь к внешнему дисплею и наслаждайтесь стабильным и безопасным проводным или беспроводным интернет-соединением. Кроме того, вам понравится качество HD-камеры для продуктивных встреч с чётким и чётким изображением.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6" IPS Core i5 13420H 8GB/512GB SSD черный (83GW009JFW / 8Gb)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo V15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
47 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo V15 5-го поколения, оснащенный процессором Intel Core , легко справляется с ресурсоемкими приложениями и многозадачностью. Два слота памяти обеспечивают быструю загрузку и избавляют от проблем с хранилищем. Кроме того, повышайте свою производительность одним касанием — просто нажмите специальную клавишу Copilot, чтобы подключиться к помощнику на базе искусственного интеллекта в Windows 11 Pro. Ноутбук Lenovo V15 Gen 5 (15, Intel) — отличный вариант для компаний с ограниченным бюджетом, сочетающий в себе доступность и эффективность. В ключевых компонентах, таких как адаптер питания и аккумуляторный отсек, используются переработанные материалы. Помимо потрясающей производительности, он ещё и выглядит презентабельно. Благодаря элегантному дизайну он идеально впишется в любую рабочую среду. Благодаря универсальному набору портов ноутбук Lenovo V15 Gen 5 (15, Intel) обеспечивает бесперебойное подключение к другим устройствам. Быстро переносите данные, подключайтесь к внешнему дисплею и наслаждайтесь стабильным и безопасным проводным или беспроводным интернет-соединением. Кроме того, вам понравится качество HD-камеры для продуктивных встреч с чётким и чётким изображением.
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Отзывы


Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6" IPS Core i5 13420H 8GB/512GB SSD черный (83GW009JFW / 8Gb) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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