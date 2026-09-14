Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6" TN Core i3-1315U 8Gb/256Gb SSD черный (83A1011JAK)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6" TN Core i3-1315U 8Gb/256Gb SSD черный (83A1011JAK)
Lenovo представляет стильный и практичный ноутбук с 15,6-дюймовым экраном — оптимальный размер для работы, учёбы и просмотра фильмов. Благодаря разрешению 1920x1080 изображение получается чётким, а TN-матрица обеспечивает быстрое отклик и приятную работу с текстом и таблицами. Производительный процессор Intel Core i3 справляется с ежедневными задачами: браузингом, документами, онлайн-уроками и видеозвонками. Современная память DDR4 отвечает за быструю работу приложений. Прочный пластиковый корпус делает ноутбук лёгким и мобильным, а лаконичный чёрный цвет подчеркнёт ваш стиль. Компактный разъём USB 2.0 позволит подключить основную периферию. Li-Pol аккумулятор — залог долгой автономной работы, чтобы не зависеть от розеток. Устройство поставляется без предустановленной ОС — вы сами выбираете, что для вас удобно.
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