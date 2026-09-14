Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Aura Edition 15.3" OLED Core Ultra 7 258V 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серый (21Q6006RUS)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Aura Edition 15.3" OLED Core Ultra 7 258V 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серый (21Q6006RUS)
Lenovo воплощает современные технологии в стильном алюминиевом корпусе. Большой 15,3-дюймовый OLED-экран с сенсорным управлением и высоким разрешением 2880x1800 подарит сочные детали и максимально плавное взаимодействие — каждый штрих, каждая картинка выглядят потрясающе. Мощный 8-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 и 32 Гб быстрой оперативной памяти LPDDR5x без труда справляются даже с ресурсоёмкими задачами и многозадачностью. Ноутбук оборудован SSD-накопителем для мгновенной загрузки и хранения данных. Удобная подсветка клавиатуры делает работу комфортной в любое время суток, а сканер отпечатка пальца обеспечивает простой и безопасный доступ. Современный Li-Pol аккумулятор обеспечит долгую работу без подзарядки, а система Windows 11 Pro открывает широкие возможности для работы и творчества. Этот Lenovo — универсальное решение для требовательных пользователей, которым важно всё и сразу: скорость, надёжность и премиальный комфорт.
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