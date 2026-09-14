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Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Aura Edition 15.3" OLED Core Ultra 7 258V 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серый (21Q6006RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Aura Edition 15.3" OLED Core Ultra 7 258V 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серый (21Q6006RUS)

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Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Aura Edition 15.3&quot; OLED Core Ultra 7 258V 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серый (21Q6006RUS) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Aura Edition 15.3&quot; OLED Core Ultra 7 258V 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серый (21Q6006RUS) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Aura Edition 15.3&quot; OLED Core Ultra 7 258V 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серый (21Q6006RUS) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Aura Edition 15.3&quot; OLED Core Ultra 7 258V 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серый (21Q6006RUS) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Aura Edition 15.3&quot; OLED Core Ultra 7 258V 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серый (21Q6006RUS) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Aura Edition 15.3&quot; OLED Core Ultra 7 258V 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серый (21Q6006RUS) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Aura Edition 15.3&quot; OLED Core Ultra 7 258V 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серый (21Q6006RUS) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Aura Edition 15.3&quot; OLED Core Ultra 7 258V 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серый (21Q6006RUS) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Aura Edition 15.3&quot; OLED Core Ultra 7 258V 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серый (21Q6006RUS) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Aura Edition 15.3&quot; OLED Core Ultra 7 258V 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серый (21Q6006RUS) - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Aura Edition 15.3&quot; OLED Core Ultra 7 258V 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серый (21Q6006RUS) - фото 11
Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Aura Edition 15.3&quot; OLED Core Ultra 7 258V 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серый (21Q6006RUS) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad X
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1800
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Aura Edition 15.3&quot; OLED Core Ultra 7 258V 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серый (21Q6006RUS) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Aura Edition 15.3&quot; OLED Core Ultra 7 258V 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серый (21Q6006RUS) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Aura Edition 15.3&quot; OLED Core Ultra 7 258V 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серый (21Q6006RUS) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Aura Edition 15.3&quot; OLED Core Ultra 7 258V 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серый (21Q6006RUS) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Aura Edition 15.3&quot; OLED Core Ultra 7 258V 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серый (21Q6006RUS) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Aura Edition 15.3&quot; OLED Core Ultra 7 258V 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серый (21Q6006RUS) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Aura Edition 15.3&quot; OLED Core Ultra 7 258V 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серый (21Q6006RUS) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Aura Edition 15.3&quot; OLED Core Ultra 7 258V 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серый (21Q6006RUS) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Aura Edition 15.3&quot; OLED Core Ultra 7 258V 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серый (21Q6006RUS) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Aura Edition 15.3&quot; OLED Core Ultra 7 258V 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серый (21Q6006RUS) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Aura Edition 15.3&quot; OLED Core Ultra 7 258V 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серый (21Q6006RUS) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Aura Edition 15.3&quot; OLED Core Ultra 7 258V 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серый (21Q6006RUS) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
178 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735438
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad X
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
258V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
80 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х34х8
Вес, кг.
2

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Aura Edition 15.3" OLED Core Ultra 7 258V 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серый (21Q6006RUS)

Lenovo воплощает современные технологии в стильном алюминиевом корпусе. Большой 15,3-дюймовый OLED-экран с сенсорным управлением и высоким разрешением 2880x1800 подарит сочные детали и максимально плавное взаимодействие — каждый штрих, каждая картинка выглядят потрясающе. Мощный 8-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 и 32 Гб быстрой оперативной памяти LPDDR5x без труда справляются даже с ресурсоёмкими задачами и многозадачностью. Ноутбук оборудован SSD-накопителем для мгновенной загрузки и хранения данных. Удобная подсветка клавиатуры делает работу комфортной в любое время суток, а сканер отпечатка пальца обеспечивает простой и безопасный доступ. Современный Li-Pol аккумулятор обеспечит долгую работу без подзарядки, а система Windows 11 Pro открывает широкие возможности для работы и творчества. Этот Lenovo — универсальное решение для требовательных пользователей, которым важно всё и сразу: скорость, надёжность и премиальный комфорт.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Aura Edition 15.3" OLED Core Ultra 7 258V 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серый (21Q6006RUS)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad X
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
258V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
80 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo воплощает современные технологии в стильном алюминиевом корпусе. Большой 15,3-дюймовый OLED-экран с сенсорным управлением и высоким разрешением 2880x1800 подарит сочные детали и максимально плавное взаимодействие — каждый штрих, каждая картинка выглядят потрясающе. Мощный 8-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 и 32 Гб быстрой оперативной памяти LPDDR5x без труда справляются даже с ресурсоёмкими задачами и многозадачностью. Ноутбук оборудован SSD-накопителем для мгновенной загрузки и хранения данных. Удобная подсветка клавиатуры делает работу комфортной в любое время суток, а сканер отпечатка пальца обеспечивает простой и безопасный доступ. Современный Li-Pol аккумулятор обеспечит долгую работу без подзарядки, а система Windows 11 Pro открывает широкие возможности для работы и творчества. Этот Lenovo — универсальное решение для требовательных пользователей, которым важно всё и сразу: скорость, надёжность и премиальный комфорт.
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Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Aura Edition 15.3" OLED Core Ultra 7 258V 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серый (21Q6006RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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