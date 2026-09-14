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Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-15 G1 Aura 15.3" OLED Core Ultra 7 258V 32Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (21Q60008GQ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-15 G1 Aura 15.3" OLED Core Ultra 7 258V 32Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (21Q60008GQ)

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Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-15 G1 Aura 15.3&quot; OLED Core Ultra 7 258V 32Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (21Q60008GQ) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-15 G1 Aura 15.3&quot; OLED Core Ultra 7 258V 32Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (21Q60008GQ) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-15 G1 Aura 15.3&quot; OLED Core Ultra 7 258V 32Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (21Q60008GQ) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-15 G1 Aura 15.3&quot; OLED Core Ultra 7 258V 32Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (21Q60008GQ) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-15 G1 Aura 15.3&quot; OLED Core Ultra 7 258V 32Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (21Q60008GQ) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-15 G1 Aura 15.3&quot; OLED Core Ultra 7 258V 32Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (21Q60008GQ) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-15 G1 Aura 15.3&quot; OLED Core Ultra 7 258V 32Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (21Q60008GQ) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-15 G1 Aura 15.3&quot; OLED Core Ultra 7 258V 32Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (21Q60008GQ) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-15 G1 Aura 15.3&quot; OLED Core Ultra 7 258V 32Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (21Q60008GQ) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-15 G1 Aura 15.3&quot; OLED Core Ultra 7 258V 32Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (21Q60008GQ) - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-15 G1 Aura 15.3&quot; OLED Core Ultra 7 258V 32Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (21Q60008GQ) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad X9-15
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-15 G1 Aura 15.3&quot; OLED Core Ultra 7 258V 32Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (21Q60008GQ) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-15 G1 Aura 15.3&quot; OLED Core Ultra 7 258V 32Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (21Q60008GQ) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-15 G1 Aura 15.3&quot; OLED Core Ultra 7 258V 32Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (21Q60008GQ) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-15 G1 Aura 15.3&quot; OLED Core Ultra 7 258V 32Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (21Q60008GQ) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-15 G1 Aura 15.3&quot; OLED Core Ultra 7 258V 32Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (21Q60008GQ) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-15 G1 Aura 15.3&quot; OLED Core Ultra 7 258V 32Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (21Q60008GQ) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-15 G1 Aura 15.3&quot; OLED Core Ultra 7 258V 32Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (21Q60008GQ) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-15 G1 Aura 15.3&quot; OLED Core Ultra 7 258V 32Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (21Q60008GQ) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-15 G1 Aura 15.3&quot; OLED Core Ultra 7 258V 32Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (21Q60008GQ) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-15 G1 Aura 15.3&quot; OLED Core Ultra 7 258V 32Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (21Q60008GQ) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-15 G1 Aura 15.3&quot; OLED Core Ultra 7 258V 32Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (21Q60008GQ) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
168 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735437
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad X9-15
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
258V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
2

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-15 G1 Aura 15.3" OLED Core Ultra 7 258V 32Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (21Q60008GQ)

Этот ноутбук Lenovo объединяет в себе стиль и производительность. Лёгкий — всего 1,4 кг — он легко отправится с вами на деловую встречу или учебу, не перегружая сумку. Элегантный алюминиевый корпус добавляет солидности и надежности. Мощная связка из 32 Гб быстрой оперативной памяти LPDDR5x и SSD на 1024 Гб открывает простор для многозадачности и хранения объёмных файлов — идеально, если важна скорость работы и доступ к большим данным. Ноутбук оснащён процессором Intel, что гарантирует уверенную производительность в рабочих задачах. Роскошный 15,3-дюймовый OLED-экран с сенсорным управлением и разрешением 2880x1800 делает картинку насыщенной, а любой проект — ярким и детализированным. Встроенная видеокарта подходит для повседневных задач и мультимедиа. Подсветка клавиатуры позволит работать и вечером, а два порта USB Type-C расширяют возможности подключения. Windows 11 Pro даёт максимум из современных функций для работы и безопасности. А Bluetooth v5.4 обеспечит быстрое и стабильное соединение с необходимыми устройствами.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-15 G1 Aura 15.3" OLED Core Ultra 7 258V 32Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (21Q60008GQ)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad X9-15
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
258V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Lenovo объединяет в себе стиль и производительность. Лёгкий — всего 1,4 кг — он легко отправится с вами на деловую встречу или учебу, не перегружая сумку. Элегантный алюминиевый корпус добавляет солидности и надежности. Мощная связка из 32 Гб быстрой оперативной памяти LPDDR5x и SSD на 1024 Гб открывает простор для многозадачности и хранения объёмных файлов — идеально, если важна скорость работы и доступ к большим данным. Ноутбук оснащён процессором Intel, что гарантирует уверенную производительность в рабочих задачах. Роскошный 15,3-дюймовый OLED-экран с сенсорным управлением и разрешением 2880x1800 делает картинку насыщенной, а любой проект — ярким и детализированным. Встроенная видеокарта подходит для повседневных задач и мультимедиа. Подсветка клавиатуры позволит работать и вечером, а два порта USB Type-C расширяют возможности подключения. Windows 11 Pro даёт максимум из современных функций для работы и безопасности. А Bluetooth v5.4 обеспечит быстрое и стабильное соединение с необходимыми устройствами.
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Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-15 G1 Aura 15.3" OLED Core Ultra 7 258V 32Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (21Q60008GQ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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