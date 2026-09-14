Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-15 G1 Aura 15.3" OLED Core Ultra 7 258V 32Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (21Q60008GQ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-15 G1 Aura 15.3" OLED Core Ultra 7 258V 32Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (21Q60008GQ)
Этот ноутбук Lenovo объединяет в себе стиль и производительность. Лёгкий — всего 1,4 кг — он легко отправится с вами на деловую встречу или учебу, не перегружая сумку. Элегантный алюминиевый корпус добавляет солидности и надежности. Мощная связка из 32 Гб быстрой оперативной памяти LPDDR5x и SSD на 1024 Гб открывает простор для многозадачности и хранения объёмных файлов — идеально, если важна скорость работы и доступ к большим данным. Ноутбук оснащён процессором Intel, что гарантирует уверенную производительность в рабочих задачах. Роскошный 15,3-дюймовый OLED-экран с сенсорным управлением и разрешением 2880x1800 делает картинку насыщенной, а любой проект — ярким и детализированным. Встроенная видеокарта подходит для повседневных задач и мультимедиа. Подсветка клавиатуры позволит работать и вечером, а два порта USB Type-C расширяют возможности подключения. Windows 11 Pro даёт максимум из современных функций для работы и безопасности. А Bluetooth v5.4 обеспечит быстрое и стабильное соединение с необходимыми устройствами.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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