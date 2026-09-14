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Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14" Core Ultra 7 255U 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro (21NX00F9US) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14" Core Ultra 7 255U 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro (21NX00F9US) Black

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Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14&quot; Core Ultra 7 255U 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro (21NX00F9US) Black - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14&quot; Core Ultra 7 255U 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro (21NX00F9US) Black - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14&quot; Core Ultra 7 255U 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro (21NX00F9US) Black - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14&quot; Core Ultra 7 255U 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro (21NX00F9US) Black - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14&quot; Core Ultra 7 255U 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro (21NX00F9US) Black - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14&quot; Core Ultra 7 255U 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro (21NX00F9US) Black - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14&quot; Core Ultra 7 255U 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro (21NX00F9US) Black - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14&quot; Core Ultra 7 255U 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro (21NX00F9US) Black - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14&quot; Core Ultra 7 255U 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro (21NX00F9US) Black - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14&quot; Core Ultra 7 255U 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro (21NX00F9US) Black - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14&quot; Core Ultra 7 255U 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro (21NX00F9US) Black - фото 11
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14&quot; Core Ultra 7 255U 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro (21NX00F9US) Black - фото 12
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14&quot; Core Ultra 7 255U 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro (21NX00F9US) Black - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad X
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14&quot; Core Ultra 7 255U 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro (21NX00F9US) Black - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14&quot; Core Ultra 7 255U 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro (21NX00F9US) Black - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14&quot; Core Ultra 7 255U 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro (21NX00F9US) Black - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14&quot; Core Ultra 7 255U 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro (21NX00F9US) Black - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14&quot; Core Ultra 7 255U 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro (21NX00F9US) Black - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14&quot; Core Ultra 7 255U 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro (21NX00F9US) Black - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14&quot; Core Ultra 7 255U 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro (21NX00F9US) Black - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14&quot; Core Ultra 7 255U 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro (21NX00F9US) Black - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14&quot; Core Ultra 7 255U 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro (21NX00F9US) Black - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14&quot; Core Ultra 7 255U 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro (21NX00F9US) Black - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14&quot; Core Ultra 7 255U 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro (21NX00F9US) Black - фото 11
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14&quot; Core Ultra 7 255U 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro (21NX00F9US) Black - фото 12
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14&quot; Core Ultra 7 255U 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro (21NX00F9US) Black - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
174 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735436
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad X
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
255U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
57 Вт-ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
1

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14" Core Ultra 7 255U 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro (21NX00F9US) Black

Этот ультрабук Lenovo создан для тех, кто ценит скорость и комфорт в компактном корпусе. Лёгкий и прочный — сочетает алюминий и пластик, поэтому не утяжелит рабочий день. 14-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1200 дарит сочную картинку и больше полезного пространства, чем классический Full HD. Производительность нового уровня: 12-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 и 32 Гб быстрейшей LPDDR5x-памяти позволят запускать одновременно десятки приложений — без зависаний и тормозов. SSD-накопитель ускоряет загрузку системы и файлов, а встроенная видеокарта подходит для рабочих и повседневных задач. Сканер отпечатка и подсветка клавиатуры делают ежедневное использование ноутбука защищённым и удобным в любое время суток. Windows 11 Pro — готов к деловой работе и учебе прямо из коробки.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14" Core Ultra 7 255U 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro (21NX00F9US) Black




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad X
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
255U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
57 Вт-ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ультрабук Lenovo создан для тех, кто ценит скорость и комфорт в компактном корпусе. Лёгкий и прочный — сочетает алюминий и пластик, поэтому не утяжелит рабочий день. 14-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1200 дарит сочную картинку и больше полезного пространства, чем классический Full HD. Производительность нового уровня: 12-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 и 32 Гб быстрейшей LPDDR5x-памяти позволят запускать одновременно десятки приложений — без зависаний и тормозов. SSD-накопитель ускоряет загрузку системы и файлов, а встроенная видеокарта подходит для рабочих и повседневных задач. Сканер отпечатка и подсветка клавиатуры делают ежедневное использование ноутбука защищённым и удобным в любое время суток. Windows 11 Pro — готов к деловой работе и учебе прямо из коробки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14" Core Ultra 7 255U 32Gb/512Gb SSD Win 11 Pro (21NX00F9US) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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