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Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14" IPS core Ultra 7 265U 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21NX00JPSG) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14" IPS core Ultra 7 265U 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21NX00JPSG)

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Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14&quot; IPS core Ultra 7 265U 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21NX00JPSG) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14&quot; IPS core Ultra 7 265U 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21NX00JPSG) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14&quot; IPS core Ultra 7 265U 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21NX00JPSG) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14&quot; IPS core Ultra 7 265U 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21NX00JPSG) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14&quot; IPS core Ultra 7 265U 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21NX00JPSG) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14&quot; IPS core Ultra 7 265U 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21NX00JPSG) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14&quot; IPS core Ultra 7 265U 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21NX00JPSG) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14&quot; IPS core Ultra 7 265U 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21NX00JPSG) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14&quot; IPS core Ultra 7 265U 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21NX00JPSG) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14&quot; IPS core Ultra 7 265U 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21NX00JPSG) - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14&quot; IPS core Ultra 7 265U 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21NX00JPSG) - фото 11
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14&quot; IPS core Ultra 7 265U 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21NX00JPSG) - фото 12
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14&quot; IPS core Ultra 7 265U 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21NX00JPSG) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad X1 Carbon
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14&quot; IPS core Ultra 7 265U 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21NX00JPSG) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14&quot; IPS core Ultra 7 265U 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21NX00JPSG) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14&quot; IPS core Ultra 7 265U 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21NX00JPSG) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14&quot; IPS core Ultra 7 265U 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21NX00JPSG) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14&quot; IPS core Ultra 7 265U 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21NX00JPSG) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14&quot; IPS core Ultra 7 265U 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21NX00JPSG) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14&quot; IPS core Ultra 7 265U 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21NX00JPSG) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14&quot; IPS core Ultra 7 265U 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21NX00JPSG) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14&quot; IPS core Ultra 7 265U 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21NX00JPSG) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14&quot; IPS core Ultra 7 265U 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21NX00JPSG) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14&quot; IPS core Ultra 7 265U 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21NX00JPSG) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14&quot; IPS core Ultra 7 265U 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21NX00JPSG) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14&quot; IPS core Ultra 7 265U 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21NX00JPSG) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
184 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735435
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad X1 Carbon
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
265U
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
57 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий, пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14" IPS core Ultra 7 265U 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21NX00JPSG)

Lenovo представил ноутбук, который объединяет в себе элегантность и мощь. Компактная диагональ экрана 14 дюймов — идеальный баланс для работы дома, в офисе или в поездке. Четкое изображение благодаря разрешению 1920x1200 и технологии IPS порадует яркими цветами и широкими углами обзора. Частота обновления 60 Гц — плавная картинка для работы и развлечений. За быстродействие отвечает внушительный 12-ядерный процессор с частотой 2,1 ГГц и оперативная память LPDDR5x — система работает без задержек даже при выполнении нескольких задач. SSD-накопитель ускоряет запуск программ и загрузку файлов. Корпус сочетает прочный пластик и металл, а строгий черный цвет придает устройству статусный вид. Windows 11 Pro установлена сразу, чтобы вы могли начать работать без лишних настроек. Подсветка клавиатуры позволяет работать даже ночью, а сканер отпечатка пальца надежно защитит ваши данные.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14" IPS core Ultra 7 265U 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21NX00JPSG)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad X1 Carbon
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
265U
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
57 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий, пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo представил ноутбук, который объединяет в себе элегантность и мощь. Компактная диагональ экрана 14 дюймов — идеальный баланс для работы дома, в офисе или в поездке. Четкое изображение благодаря разрешению 1920x1200 и технологии IPS порадует яркими цветами и широкими углами обзора. Частота обновления 60 Гц — плавная картинка для работы и развлечений. За быстродействие отвечает внушительный 12-ядерный процессор с частотой 2,1 ГГц и оперативная память LPDDR5x — система работает без задержек даже при выполнении нескольких задач. SSD-накопитель ускоряет запуск программ и загрузку файлов. Корпус сочетает прочный пластик и металл, а строгий черный цвет придает устройству статусный вид. Windows 11 Pro установлена сразу, чтобы вы могли начать работать без лишних настроек. Подсветка клавиатуры позволяет работать даже ночью, а сканер отпечатка пальца надежно защитит ваши данные.
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Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14" IPS core Ultra 7 265U 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21NX00JPSG) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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