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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
21NX005SUS
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
195 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735434
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Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14" Touch Ultra 7 255U 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005SUS)
Lenovo 14-дюймовый ноутбук легко поместится в сумку и не станет обузой в дороге — компактный размер создан для динамичной жизни. Благодаря 12 мощным ядрам процессора и частоте 2 ГГц устройство не боится сложных задач: многозадачность и требовательные приложения перестают быть проблемой. Яркий IPS-дисплей с разрешением 1920x1200 порадует чёткой картинкой, а сенсорное управление добавит удобства в работе и развлечениях.
Сканер отпечатка пальца обеспечивает быстрый и безопасный доступ, а подсветка клавиатуры позволяет с комфортом работать даже в тёмное время суток. Молниеносный SSD накопитель и оперативная память LPDDR5x делают систему на Windows 11 Pro максимально отзывчивой. Корпус, сочетающий металл и пластик, прочен и выглядит стильно в классическом чёрном цвете.
Lenovo 14-дюймовый ноутбук легко поместится в сумку и не станет обузой в дороге — компактный размер создан для динамичной жизни. Благодаря 12 мощным ядрам процессора и частоте 2 ГГц устройство не боится сложных задач: многозадачность и требовательные приложения перестают быть проблемой. Яркий IPS-дисплей с разрешением 1920x1200 порадует чёткой картинкой, а сенсорное управление добавит удобства в работе и развлечениях.
Сканер отпечатка пальца обеспечивает быстрый и безопасный доступ, а подсветка клавиатуры позволяет с комфортом работать даже в тёмное время суток. Молниеносный SSD накопитель и оперативная память LPDDR5x делают систему на Windows 11 Pro максимально отзывчивой. Корпус, сочетающий металл и пластик, прочен и выглядит стильно в классическом чёрном цвете.
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14" Touch Ultra 7 255U 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005SUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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