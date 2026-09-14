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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14" IPS Core Ultra 7 258V 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21QG005EGQ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14" IPS Core Ultra 7 258V 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21QG005EGQ)

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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 7 258V 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21QG005EGQ) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 7 258V 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21QG005EGQ) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 7 258V 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21QG005EGQ) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 7 258V 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21QG005EGQ) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 7 258V 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21QG005EGQ) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 7 258V 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21QG005EGQ) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 7 258V 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21QG005EGQ) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 7 258V 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21QG005EGQ) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 7 258V 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21QG005EGQ) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 7 258V 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21QG005EGQ) - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 7 258V 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21QG005EGQ) - фото 11
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 7 258V 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21QG005EGQ) - фото 12
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 7 258V 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21QG005EGQ) - фото 13
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 7 258V 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21QG005EGQ) - фото 14
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 7 258V 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21QG005EGQ) - фото 15
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 7 258V 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21QG005EGQ) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
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  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 7 258V 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21QG005EGQ) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 7 258V 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21QG005EGQ) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 7 258V 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21QG005EGQ) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 7 258V 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21QG005EGQ) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 7 258V 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21QG005EGQ) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 7 258V 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21QG005EGQ) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 7 258V 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21QG005EGQ) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 7 258V 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21QG005EGQ) - фото 13
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 7 258V 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21QG005EGQ) - фото 14
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 7 258V 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21QG005EGQ) - фото 15
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 7 258V 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21QG005EGQ) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
183 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735432
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
258V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
58 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
2.4

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14" IPS Core Ultra 7 258V 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21QG005EGQ)

Lenovo 14-дюймовый ультрабук создан для тех, кто ценит мобильность без компромиссов к производительности. Яркий IPS-экран с разрешением 1920x1200 подарит чёткое и насыщенное изображение — ваши рабочие задачи и любимые фильмы заиграют новыми красками. Пластиковый корпус делает ноутбук лёгким, а современный дизайн впишется в любой стиль. Мощный 8-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 в паре с внушительными 32 Гб оперативной памяти легко справится с многозадачностью и ресурсоёмкими приложениями. Быстрый SSD накопитель обеспечивает молниеносный запуск системы и программ, а встроенная видеокарта подойдёт для комфортной работы и мультимедиа. Сканер отпечатка пальца гарантирует безопасность данных, а подсветка клавиатуры добавляет удобства при работе в любое время суток. Энергоэффективный аккумулятор Li-Pol поддержит ваш темп на протяжении дня. Операционная система Windows 11 Pro открывает широкие возможности для работы и творчества. Этот ультрабук Lenovo станет надёжным спутником в ваших делах.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14" IPS Core Ultra 7 258V 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21QG005EGQ)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
258V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
58 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo 14-дюймовый ультрабук создан для тех, кто ценит мобильность без компромиссов к производительности. Яркий IPS-экран с разрешением 1920x1200 подарит чёткое и насыщенное изображение — ваши рабочие задачи и любимые фильмы заиграют новыми красками. Пластиковый корпус делает ноутбук лёгким, а современный дизайн впишется в любой стиль. Мощный 8-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 в паре с внушительными 32 Гб оперативной памяти легко справится с многозадачностью и ресурсоёмкими приложениями. Быстрый SSD накопитель обеспечивает молниеносный запуск системы и программ, а встроенная видеокарта подойдёт для комфортной работы и мультимедиа. Сканер отпечатка пальца гарантирует безопасность данных, а подсветка клавиатуры добавляет удобства при работе в любое время суток. Энергоэффективный аккумулятор Li-Pol поддержит ваш темп на протяжении дня. Операционная система Windows 11 Pro открывает широкие возможности для работы и творчества. Этот ультрабук Lenovo станет надёжным спутником в ваших делах.
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Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14" IPS Core Ultra 7 258V 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21QG005EGQ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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