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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14" IPS Core Ultra 5 228V 32GB/512GB SSD Win 11 Professional черный (21QG00ATGQ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14" IPS Core Ultra 5 228V 32GB/512GB SSD Win 11 Professional черный (21QG00ATGQ)

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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 5 228V 32GB/512GB SSD Win 11 Professional черный (21QG00ATGQ) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 5 228V 32GB/512GB SSD Win 11 Professional черный (21QG00ATGQ) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 5 228V 32GB/512GB SSD Win 11 Professional черный (21QG00ATGQ) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 5 228V 32GB/512GB SSD Win 11 Professional черный (21QG00ATGQ) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 5 228V 32GB/512GB SSD Win 11 Professional черный (21QG00ATGQ) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 5 228V 32GB/512GB SSD Win 11 Professional черный (21QG00ATGQ) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 5 228V 32GB/512GB SSD Win 11 Professional черный (21QG00ATGQ) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 5 228V 32GB/512GB SSD Win 11 Professional черный (21QG00ATGQ) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 5 228V 32GB/512GB SSD Win 11 Professional черный (21QG00ATGQ) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 5 228V 32GB/512GB SSD Win 11 Professional черный (21QG00ATGQ) - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 5 228V 32GB/512GB SSD Win 11 Professional черный (21QG00ATGQ) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad T14
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 5 228V 32GB/512GB SSD Win 11 Professional черный (21QG00ATGQ) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 5 228V 32GB/512GB SSD Win 11 Professional черный (21QG00ATGQ) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 5 228V 32GB/512GB SSD Win 11 Professional черный (21QG00ATGQ) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 5 228V 32GB/512GB SSD Win 11 Professional черный (21QG00ATGQ) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 5 228V 32GB/512GB SSD Win 11 Professional черный (21QG00ATGQ) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 5 228V 32GB/512GB SSD Win 11 Professional черный (21QG00ATGQ) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 5 228V 32GB/512GB SSD Win 11 Professional черный (21QG00ATGQ) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 5 228V 32GB/512GB SSD Win 11 Professional черный (21QG00ATGQ) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 5 228V 32GB/512GB SSD Win 11 Professional черный (21QG00ATGQ) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 5 228V 32GB/512GB SSD Win 11 Professional черный (21QG00ATGQ) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
156 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735431
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad T14
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
228V
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4, HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
52.5 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14" IPS Core Ultra 5 228V 32GB/512GB SSD Win 11 Professional черный (21QG00ATGQ)

Компактный 14-дюймовый ноутбук Lenovo создан для тех, кто ценит баланс между портативностью и мощью. Восьмиядерный процессор гарантирует высокую производительность даже при одновременной работе с несколькими задачами, а современная оперативная память DDR5 обеспечивает быстродействие и мгновенный отклик системы. Экран с разрешением 1920x1200 и IPS-матрицей порадует яркими, деталями и широкими углами обзора — комфортно работать и смотреть фильмы. SSD-накопитель ускоряет запуск программ и загрузку документов. Операционная система Windows 11 Pro открывает расширенные возможности для работы и персонализации. Клавиатура с подсветкой позволяет работать в любое время суток, а сканер отпечатка пальца обеспечивает быстрый и безопасный доступ. Классический черный цвет корпуса из пластика делает ноутбук универсальным для офиса и учёбы. Частота обновления экрана 60 Гц обеспечивает плавную картинку при повседневных задачах.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14" IPS Core Ultra 5 228V 32GB/512GB SSD Win 11 Professional черный (21QG00ATGQ)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad T14
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
228V
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4, HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
52.5 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный 14-дюймовый ноутбук Lenovo создан для тех, кто ценит баланс между портативностью и мощью. Восьмиядерный процессор гарантирует высокую производительность даже при одновременной работе с несколькими задачами, а современная оперативная память DDR5 обеспечивает быстродействие и мгновенный отклик системы. Экран с разрешением 1920x1200 и IPS-матрицей порадует яркими, деталями и широкими углами обзора — комфортно работать и смотреть фильмы. SSD-накопитель ускоряет запуск программ и загрузку документов. Операционная система Windows 11 Pro открывает расширенные возможности для работы и персонализации. Клавиатура с подсветкой позволяет работать в любое время суток, а сканер отпечатка пальца обеспечивает быстрый и безопасный доступ. Классический черный цвет корпуса из пластика делает ноутбук универсальным для офиса и учёбы. Частота обновления экрана 60 Гц обеспечивает плавную картинку при повседневных задачах.
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Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14" IPS Core Ultra 5 228V 32GB/512GB SSD Win 11 Professional черный (21QG00ATGQ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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