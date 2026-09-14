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Ноутбук Lenovo ThinkPad P16 G2 16" IPS Core i7-14700HX 16Gb/SSD512Gb RTX2000 8Gb Win11Pro Storm Grey (21FBA0R7CD) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo ThinkPad P16 G2 16" IPS Core i7-14700HX 16Gb/SSD512Gb RTX2000 8Gb Win11Pro Storm Grey (21FBA0R7CD)

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Ноутбук Lenovo ThinkPad P16 G2 16&quot; IPS Core i7-14700HX 16Gb/SSD512Gb RTX2000 8Gb Win11Pro Storm Grey (21FBA0R7CD) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad P16 G2 16&quot; IPS Core i7-14700HX 16Gb/SSD512Gb RTX2000 8Gb Win11Pro Storm Grey (21FBA0R7CD) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad P16 G2 16&quot; IPS Core i7-14700HX 16Gb/SSD512Gb RTX2000 8Gb Win11Pro Storm Grey (21FBA0R7CD) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad P16 G2 16&quot; IPS Core i7-14700HX 16Gb/SSD512Gb RTX2000 8Gb Win11Pro Storm Grey (21FBA0R7CD) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad P16 G2 16&quot; IPS Core i7-14700HX 16Gb/SSD512Gb RTX2000 8Gb Win11Pro Storm Grey (21FBA0R7CD) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad P16 G2 16&quot; IPS Core i7-14700HX 16Gb/SSD512Gb RTX2000 8Gb Win11Pro Storm Grey (21FBA0R7CD) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad P16 G2 16&quot; IPS Core i7-14700HX 16Gb/SSD512Gb RTX2000 8Gb Win11Pro Storm Grey (21FBA0R7CD) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad P16 G2 16&quot; IPS Core i7-14700HX 16Gb/SSD512Gb RTX2000 8Gb Win11Pro Storm Grey (21FBA0R7CD) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkPad P16 G2 16&quot; IPS Core i7-14700HX 16Gb/SSD512Gb RTX2000 8Gb Win11Pro Storm Grey (21FBA0R7CD) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad P16
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad P16 G2 16&quot; IPS Core i7-14700HX 16Gb/SSD512Gb RTX2000 8Gb Win11Pro Storm Grey (21FBA0R7CD) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad P16 G2 16&quot; IPS Core i7-14700HX 16Gb/SSD512Gb RTX2000 8Gb Win11Pro Storm Grey (21FBA0R7CD) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad P16 G2 16&quot; IPS Core i7-14700HX 16Gb/SSD512Gb RTX2000 8Gb Win11Pro Storm Grey (21FBA0R7CD) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad P16 G2 16&quot; IPS Core i7-14700HX 16Gb/SSD512Gb RTX2000 8Gb Win11Pro Storm Grey (21FBA0R7CD) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad P16 G2 16&quot; IPS Core i7-14700HX 16Gb/SSD512Gb RTX2000 8Gb Win11Pro Storm Grey (21FBA0R7CD) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad P16 G2 16&quot; IPS Core i7-14700HX 16Gb/SSD512Gb RTX2000 8Gb Win11Pro Storm Grey (21FBA0R7CD) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad P16 G2 16&quot; IPS Core i7-14700HX 16Gb/SSD512Gb RTX2000 8Gb Win11Pro Storm Grey (21FBA0R7CD) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad P16 G2 16&quot; IPS Core i7-14700HX 16Gb/SSD512Gb RTX2000 8Gb Win11Pro Storm Grey (21FBA0R7CD) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad P16 G2 16&quot; IPS Core i7-14700HX 16Gb/SSD512Gb RTX2000 8Gb Win11Pro Storm Grey (21FBA0R7CD) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
249 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735428
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad P16
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
14700HX
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
20
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 2000
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
94 Вт*час:
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
4.56

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad P16 G2 16" IPS Core i7-14700HX 16Gb/SSD512Gb RTX2000 8Gb Win11Pro Storm Grey (21FBA0R7CD)

**Ноутбук Lenovo ThinkPad P16 G2 — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете надёжный и производительный ноутбук для работы и творчества? Lenovo ThinkPad P16 G2 — идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и качество. **Почему стоит выбрать Lenovo ThinkPad P16 G2?** * **Мощный процессор:** Intel Core i7-14700HX обеспечит быструю и плавную работу даже с самыми требовательными приложениями. * **Достаточно оперативной памяти:** 16 ГБ ОЗУ позволяют эффективно справляться с многозадачностью и тяжёлыми задачами. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 512 ГБ гарантирует быструю загрузку операционной системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Качественная графика:** видеокарта RTX 2000 с 8 ГБ памяти отлично подойдёт для работы с графикой, видео и игр. * **Яркий и чёткий дисплей:** 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 60 Гц порадует вас насыщенными цветами и чёткостью изображения. * **Современная операционная система:** предустановленная Windows 11 Pro открывает доступ к новым функциям и возможностям. * **Стильный дизайн:** цвет Storm Grey подчеркнёт ваш безупречный вкус. С Lenovo ThinkPad P16 G2 вы получите надёжного помощника, который справится с любыми задачами. Не упустите шанс обновить свою рабочую станцию — выберите ноутбук, который сочетает в себе мощность, стиль и функциональность!

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad P16 G2 16" IPS Core i7-14700HX 16Gb/SSD512Gb RTX2000 8Gb Win11Pro Storm Grey (21FBA0R7CD)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad P16
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
14700HX
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
20
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 2000
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
94 Вт*час:
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук Lenovo ThinkPad P16 G2 — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете надёжный и производительный ноутбук для работы и творчества? Lenovo ThinkPad P16 G2 — идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и качество. **Почему стоит выбрать Lenovo ThinkPad P16 G2?** * **Мощный процессор:** Intel Core i7-14700HX обеспечит быструю и плавную работу даже с самыми требовательными приложениями. * **Достаточно оперативной памяти:** 16 ГБ ОЗУ позволяют эффективно справляться с многозадачностью и тяжёлыми задачами. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 512 ГБ гарантирует быструю загрузку операционной системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Качественная графика:** видеокарта RTX 2000 с 8 ГБ памяти отлично подойдёт для работы с графикой, видео и игр. * **Яркий и чёткий дисплей:** 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 60 Гц порадует вас насыщенными цветами и чёткостью изображения. * **Современная операционная система:** предустановленная Windows 11 Pro открывает доступ к новым функциям и возможностям. * **Стильный дизайн:** цвет Storm Grey подчеркнёт ваш безупречный вкус. С Lenovo ThinkPad P16 G2 вы получите надёжного помощника, который справится с любыми задачами. Не упустите шанс обновить свою рабочую станцию — выберите ноутбук, который сочетает в себе мощность, стиль и функциональность!
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Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkPad P16 G2 16" IPS Core i7-14700HX 16Gb/SSD512Gb RTX2000 8Gb Win11Pro Storm Grey (21FBA0R7CD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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