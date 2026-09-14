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Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 16" IPS Ultra 5 226V 16GB/512GB SSD (22B0S03100) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 16" IPS Ultra 5 226V 16GB/512GB SSD (22B0S03100)

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Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 16&quot; IPS Ultra 5 226V 16GB/512GB SSD (22B0S03100) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 16&quot; IPS Ultra 5 226V 16GB/512GB SSD (22B0S03100) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 16&quot; IPS Ultra 5 226V 16GB/512GB SSD (22B0S03100) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 16&quot; IPS Ultra 5 226V 16GB/512GB SSD (22B0S03100) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 16&quot; IPS Ultra 5 226V 16GB/512GB SSD (22B0S03100) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 16&quot; IPS Ultra 5 226V 16GB/512GB SSD (22B0S03100) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 16&quot; IPS Ultra 5 226V 16GB/512GB SSD (22B0S03100) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 16&quot; IPS Ultra 5 226V 16GB/512GB SSD (22B0S03100) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 16&quot; IPS Ultra 5 226V 16GB/512GB SSD (22B0S03100) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 16&quot; IPS Ultra 5 226V 16GB/512GB SSD (22B0S03100) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad E
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 16&quot; IPS Ultra 5 226V 16GB/512GB SSD (22B0S03100) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 16&quot; IPS Ultra 5 226V 16GB/512GB SSD (22B0S03100) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 16&quot; IPS Ultra 5 226V 16GB/512GB SSD (22B0S03100) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 16&quot; IPS Ultra 5 226V 16GB/512GB SSD (22B0S03100) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 16&quot; IPS Ultra 5 226V 16GB/512GB SSD (22B0S03100) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 16&quot; IPS Ultra 5 226V 16GB/512GB SSD (22B0S03100) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 16&quot; IPS Ultra 5 226V 16GB/512GB SSD (22B0S03100) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 16&quot; IPS Ultra 5 226V 16GB/512GB SSD (22B0S03100) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 16&quot; IPS Ultra 5 226V 16GB/512GB SSD (22B0S03100) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 16&quot; IPS Ultra 5 226V 16GB/512GB SSD (22B0S03100) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
85 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735426
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad E
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
Intel Core Ultra 5 226V
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
64 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 16" IPS Ultra 5 226V 16GB/512GB SSD (22B0S03100)

Lenovo объединил мощь и стиль в этом 16-дюймовом ноутбуке. Просторный дисплей с разрешением 1920x1200 и современной IPS-матрицей подарит чёткую картинку в работе и развлечениях. Восемь ядер процессора Intel Core Ultra 5 и 16 Гб быстрой памяти LPDDR5x обеспечивают плавную работу даже с ресурсоёмкими задачами. SSD-накопитель делает запуск приложений и хранение файлов молниеносно быстрым. Клавиатура с подсветкой даёт комфорт при наборе текста в любое время суток. Сканер отпечатка пальца отвечает за безопасность и быстрый доступ к устройству. Корпус из алюминия в чёрном цвете выглядит стильно и надёжен в повседневной эксплуатации. Модель поставляется без операционной системы — вы сами выбираете оптимальное программное обеспечение по своим задачам. Компактность и современные характеристики делают этот ноутбук Lenovo отличным решением для учёбы, работы и творческих проектов.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 16" IPS Ultra 5 226V 16GB/512GB SSD (22B0S03100)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad E
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
Intel Core Ultra 5 226V
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
64 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo объединил мощь и стиль в этом 16-дюймовом ноутбуке. Просторный дисплей с разрешением 1920x1200 и современной IPS-матрицей подарит чёткую картинку в работе и развлечениях. Восемь ядер процессора Intel Core Ultra 5 и 16 Гб быстрой памяти LPDDR5x обеспечивают плавную работу даже с ресурсоёмкими задачами. SSD-накопитель делает запуск приложений и хранение файлов молниеносно быстрым. Клавиатура с подсветкой даёт комфорт при наборе текста в любое время суток. Сканер отпечатка пальца отвечает за безопасность и быстрый доступ к устройству. Корпус из алюминия в чёрном цвете выглядит стильно и надёжен в повседневной эксплуатации. Модель поставляется без операционной системы — вы сами выбираете оптимальное программное обеспечение по своим задачам. Компактность и современные характеристики делают этот ноутбук Lenovo отличным решением для учёбы, работы и творческих проектов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 16" IPS Ultra 5 226V 16GB/512GB SSD (22B0S03100) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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