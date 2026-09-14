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Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 16" IPS Ultra 7 256V 16GB/512GB SSD черный (22B0S03200) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 16" IPS Ultra 7 256V 16GB/512GB SSD черный (22B0S03200)

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Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 16&quot; IPS Ultra 7 256V 16GB/512GB SSD черный (22B0S03200) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 16&quot; IPS Ultra 7 256V 16GB/512GB SSD черный (22B0S03200) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 16&quot; IPS Ultra 7 256V 16GB/512GB SSD черный (22B0S03200) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 16&quot; IPS Ultra 7 256V 16GB/512GB SSD черный (22B0S03200) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 16&quot; IPS Ultra 7 256V 16GB/512GB SSD черный (22B0S03200) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 16&quot; IPS Ultra 7 256V 16GB/512GB SSD черный (22B0S03200) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 16&quot; IPS Ultra 7 256V 16GB/512GB SSD черный (22B0S03200) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 16&quot; IPS Ultra 7 256V 16GB/512GB SSD черный (22B0S03200) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 16&quot; IPS Ultra 7 256V 16GB/512GB SSD черный (22B0S03200) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 16&quot; IPS Ultra 7 256V 16GB/512GB SSD черный (22B0S03200) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad E16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 16&quot; IPS Ultra 7 256V 16GB/512GB SSD черный (22B0S03200) - фото 2
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  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 16&quot; IPS Ultra 7 256V 16GB/512GB SSD черный (22B0S03200) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 16&quot; IPS Ultra 7 256V 16GB/512GB SSD черный (22B0S03200) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 16&quot; IPS Ultra 7 256V 16GB/512GB SSD черный (22B0S03200) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 16&quot; IPS Ultra 7 256V 16GB/512GB SSD черный (22B0S03200) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 16&quot; IPS Ultra 7 256V 16GB/512GB SSD черный (22B0S03200) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 16&quot; IPS Ultra 7 256V 16GB/512GB SSD черный (22B0S03200) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 16&quot; IPS Ultra 7 256V 16GB/512GB SSD черный (22B0S03200) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
92 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735425
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad E16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
256V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
64 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 16" IPS Ultra 7 256V 16GB/512GB SSD черный (22B0S03200)

Lenovo представляет ноутбук с впечатляющим 16-дюймовым экраном IPS — картинка яркая, насыщенная и детализированная, а благодаря разрешению 1920x1200 подходит как для работы, так и для развлечений. Мощный 8-ядерный процессор с частотой 2,2 ГГц справится с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями без задержек. Современная оперативная память LPDDR5x обеспечивает быстрый отклик, а SSD-накопитель — мгновенную загрузку системы и ваших файлов. Корпус из алюминия не только стильный, но и прочный, а черный цвет придаёт устройству солидности. Подсветка клавиатуры позволяет работать и вечером, не напрягая глаза. Сканер отпечатка пальца — для дополнительной защиты данных. Этот ноутбук Lenovo идет без предустановленной ОС, давая свободу выбора оптимальной системы под ваши задачи.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 16" IPS Ultra 7 256V 16GB/512GB SSD черный (22B0S03200)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad E16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Развернуть
Модель процессора
256V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
64 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo представляет ноутбук с впечатляющим 16-дюймовым экраном IPS — картинка яркая, насыщенная и детализированная, а благодаря разрешению 1920x1200 подходит как для работы, так и для развлечений. Мощный 8-ядерный процессор с частотой 2,2 ГГц справится с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями без задержек. Современная оперативная память LPDDR5x обеспечивает быстрый отклик, а SSD-накопитель — мгновенную загрузку системы и ваших файлов. Корпус из алюминия не только стильный, но и прочный, а черный цвет придаёт устройству солидности. Подсветка клавиатуры позволяет работать и вечером, не напрягая глаза. Сканер отпечатка пальца — для дополнительной защиты данных. Этот ноутбук Lenovo идет без предустановленной ОС, давая свободу выбора оптимальной системы под ваши задачи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 16" IPS Ultra 7 256V 16GB/512GB SSD черный (22B0S03200) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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