Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 14" IPS Core Ultra 5 125U 16Gb/512Gb SSD черный (21M80024US)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 14" IPS Core Ultra 5 125U 16Gb/512Gb SSD черный (21M80024US)
Компактный ноутбук Lenovo с диагональю 14 дюймов не займет много места и легко помещается в рюкзак — его легкий вес 1,42 кг станет находкой для поездок и динамичной работы на ходу. Экран с разрешением 1920x1200 и IPS-матрицей порадует яркой, четкой картинкой под разными углами — комфорт для глаз в любых задачах. За скорость отвечает мощный процессор Intel и внушительные 16 Гб оперативной памяти, а вместительный SSD на 512 Гб позволит хранить все проекты и файлы под рукой. Благодаря двум портам USB Type-C удобно подключать современные устройства, а поддержка Bluetooth v5.2 обеспечит быструю беспроводную связь. Встроенная видеокарта отлично подойдет для работы и учебы. Модель идет без операционной системы — вы сами выбираете, что установить.
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