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Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G9 IRL 16" IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (21US006FGQ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G9 IRL 16" IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (21US006FGQ)

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Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G9 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (21US006FGQ) - фото 1
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G9 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (21US006FGQ) - фото 2
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G9 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (21US006FGQ) - фото 3
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G9 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (21US006FGQ) - фото 4
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G9 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (21US006FGQ) - фото 5
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G9 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (21US006FGQ) - фото 6
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G9 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (21US006FGQ) - фото 7
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G9 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (21US006FGQ) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Thinkbook 16
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G9 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (21US006FGQ) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G9 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (21US006FGQ) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G9 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (21US006FGQ) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G9 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (21US006FGQ) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G9 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (21US006FGQ) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G9 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (21US006FGQ) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G9 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (21US006FGQ) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G9 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (21US006FGQ) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
147 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735422
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Thinkbook 16
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
48 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
2.83

Описание товара Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G9 IRL 16" IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (21US006FGQ)

Lenovo предлагает мощный и современный ноутбук с 16-дюймовым экраном и высоким разрешением 1920x1200 — отличное решение для работы с текстами, документами и мультимедиа. Лёгкий корпус из алюминия весом всего 1,7 кг делает устройство удобным для частых поездок и ежедневной работы вне дома или офиса. Быстродействие и многозадачность обеспечивают 32 Гб оперативной памяти и вместительный SSD на 1024 Гб, чтобы хранить большие файлы и работать без задержек. Ноутбук оснащён сканером отпечатка пальца для надёжной защиты данных, подсветкой клавиатуры для работы в тёмное время суток и встроенным кард-ридером — удобно для фотографов и работающих с флеш-картами. Современный Bluetooth v5.4 обеспечивает стабильное беспроводное подключение устройств. На борту — Windows 11 Pro, дающий расширенные возможности работы. Интеллектуальный выбор для профессионалов, ценящих мобильность, безопасность, скорость и комфорт.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G9 IRL 16" IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (21US006FGQ)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Thinkbook 16
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
48 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo предлагает мощный и современный ноутбук с 16-дюймовым экраном и высоким разрешением 1920x1200 — отличное решение для работы с текстами, документами и мультимедиа. Лёгкий корпус из алюминия весом всего 1,7 кг делает устройство удобным для частых поездок и ежедневной работы вне дома или офиса. Быстродействие и многозадачность обеспечивают 32 Гб оперативной памяти и вместительный SSD на 1024 Гб, чтобы хранить большие файлы и работать без задержек. Ноутбук оснащён сканером отпечатка пальца для надёжной защиты данных, подсветкой клавиатуры для работы в тёмное время суток и встроенным кард-ридером — удобно для фотографов и работающих с флеш-картами. Современный Bluetooth v5.4 обеспечивает стабильное беспроводное подключение устройств. На борту — Windows 11 Pro, дающий расширенные возможности работы. Интеллектуальный выбор для профессионалов, ценящих мобильность, безопасность, скорость и комфорт.
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Отзывы


Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G9 IRL 16" IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (21US006FGQ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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