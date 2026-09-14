Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16" IPS Core 5 210H 16GB/512GB SSD (21SH0049GP)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16" IPS Core 5 210H 16GB/512GB SSD (21SH0049GP)
Lenovo с диагональю 16 дюймов — просторный и удобный для работы ноутбук, на котором легко редактировать документы, просматривать таблицы и наслаждаться мультимедиа. Экран IPS с разрешением 1920x1200 порадует четким и ярким изображением при любом освещении, а частота обновления 60 Гц делает работу плавной. Восьмиядерный процессор и 16 Гб оперативной памяти DDR5 обеспечивают быстрый отклик в режимах многозадачности. SSD-накопитель мгновенно запускает программы и ускоряет доступ к файлам. Встроенная видеокарта подходит для повседневных задач, а сканер отпечатка пальца — дополнительная защита данных. Подсветка клавиатуры пригодится в вечернее время. Ноутбук выполнен в стильном сером цвете, корпус из пластика делает его легким и практичным для ежедневного использования. Устройство поставляется без установленной операционной системы.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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