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Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 16" IPS Ultra 5 225U 16Gb/ 512Gb SSD (21SK001VUE) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 16" IPS Ultra 5 225U 16Gb/ 512Gb SSD (21SK001VUE)

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Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16Gb/ 512Gb SSD (21SK001VUE) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16Gb/ 512Gb SSD (21SK001VUE) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16Gb/ 512Gb SSD (21SK001VUE) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16Gb/ 512Gb SSD (21SK001VUE) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16Gb/ 512Gb SSD (21SK001VUE) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16Gb/ 512Gb SSD (21SK001VUE) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16Gb/ 512Gb SSD (21SK001VUE) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16Gb/ 512Gb SSD (21SK001VUE) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16Gb/ 512Gb SSD (21SK001VUE) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16Gb/ 512Gb SSD (21SK001VUE) - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16Gb/ 512Gb SSD (21SK001VUE) - фото 11
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16Gb/ 512Gb SSD (21SK001VUE) - фото 12
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16Gb/ 512Gb SSD (21SK001VUE) - фото 13
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16Gb/ 512Gb SSD (21SK001VUE) - фото 14
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16Gb/ 512Gb SSD (21SK001VUE) - фото 15
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16Gb/ 512Gb SSD (21SK001VUE) - фото 16
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16Gb/ 512Gb SSD (21SK001VUE) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16Gb/ 512Gb SSD (21SK001VUE) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16Gb/ 512Gb SSD (21SK001VUE) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16Gb/ 512Gb SSD (21SK001VUE) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16Gb/ 512Gb SSD (21SK001VUE) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16Gb/ 512Gb SSD (21SK001VUE) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16Gb/ 512Gb SSD (21SK001VUE) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16Gb/ 512Gb SSD (21SK001VUE) - фото 13
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16Gb/ 512Gb SSD (21SK001VUE) - фото 14
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16Gb/ 512Gb SSD (21SK001VUE) - фото 15
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16Gb/ 512Gb SSD (21SK001VUE) - фото 16
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16Gb/ 512Gb SSD (21SK001VUE) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
65 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735420
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
225U
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
12
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
2.72

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 16" IPS Ultra 5 225U 16Gb/ 512Gb SSD (21SK001VUE)

Lenovo с диагональю экрана 16 дюймов — это простор для работы и развлечений: удобно редактировать документы, смотреть фильмы или творить дизайн-проекты. Высокое разрешение 1920x1200 и матрица IPS обеспечивают яркую и чёткую картинку с отличной цветопередачей. Благодаря 12 ядрам процессора Intel Core Ultra 5 ноутбук с лёгкостью справляется с многозадачностью и требовательными приложениями, а 16 Гб оперативной памяти DDR5 открывают быстрый доступ к любым задачам. Встроенный SSD делает загрузку системы и файлов практически мгновенной. Клавиатура с подсветкой позволяет комфортно работать в любое время суток, а сканер отпечатка пальца повысит безопасность ваших данных. Корпус сочетает алюминий и пластик — ноутбук надёжен и выглядит стильно. Встроенная видеокарта отлично подойдёт для учёбы, офиса и повседневных задач. Li-Pol аккумулятор обеспечивает энергоэффективность и компактность устройства. Модель поставляется без установленной ОС — вы сами выбираете, какая система подойдёт именно вам.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 16" IPS Ultra 5 225U 16Gb/ 512Gb SSD (21SK001VUE)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
225U
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
12
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo с диагональю экрана 16 дюймов — это простор для работы и развлечений: удобно редактировать документы, смотреть фильмы или творить дизайн-проекты. Высокое разрешение 1920x1200 и матрица IPS обеспечивают яркую и чёткую картинку с отличной цветопередачей. Благодаря 12 ядрам процессора Intel Core Ultra 5 ноутбук с лёгкостью справляется с многозадачностью и требовательными приложениями, а 16 Гб оперативной памяти DDR5 открывают быстрый доступ к любым задачам. Встроенный SSD делает загрузку системы и файлов практически мгновенной. Клавиатура с подсветкой позволяет комфортно работать в любое время суток, а сканер отпечатка пальца повысит безопасность ваших данных. Корпус сочетает алюминий и пластик — ноутбук надёжен и выглядит стильно. Встроенная видеокарта отлично подойдёт для учёбы, офиса и повседневных задач. Li-Pol аккумулятор обеспечивает энергоэффективность и компактность устройства. Модель поставляется без установленной ОС — вы сами выбираете, какая система подойдёт именно вам.
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Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 16" IPS Ultra 5 225U 16Gb/ 512Gb SSD (21SK001VUE) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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