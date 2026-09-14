Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 16" IPS Ultra 5 225U 16Gb/ 512Gb SSD (21SK001VUE)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 16" IPS Ultra 5 225U 16Gb/ 512Gb SSD (21SK001VUE)
Lenovo с диагональю экрана 16 дюймов — это простор для работы и развлечений: удобно редактировать документы, смотреть фильмы или творить дизайн-проекты. Высокое разрешение 1920x1200 и матрица IPS обеспечивают яркую и чёткую картинку с отличной цветопередачей. Благодаря 12 ядрам процессора Intel Core Ultra 5 ноутбук с лёгкостью справляется с многозадачностью и требовательными приложениями, а 16 Гб оперативной памяти DDR5 открывают быстрый доступ к любым задачам. Встроенный SSD делает загрузку системы и файлов практически мгновенной. Клавиатура с подсветкой позволяет комфортно работать в любое время суток, а сканер отпечатка пальца повысит безопасность ваших данных. Корпус сочетает алюминий и пластик — ноутбук надёжен и выглядит стильно. Встроенная видеокарта отлично подойдёт для учёбы, офиса и повседневных задач. Li-Pol аккумулятор обеспечивает энергоэффективность и компактность устройства. Модель поставляется без установленной ОС — вы сами выбираете, какая система подойдёт именно вам.
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