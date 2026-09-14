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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14" IPS Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD серый (21SJ001CUE) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14" IPS Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD серый (21SJ001CUE)

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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14&quot; IPS Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD серый (21SJ001CUE) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14&quot; IPS Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD серый (21SJ001CUE) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14&quot; IPS Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD серый (21SJ001CUE) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14&quot; IPS Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD серый (21SJ001CUE) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14&quot; IPS Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD серый (21SJ001CUE) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14&quot; IPS Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD серый (21SJ001CUE) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14&quot; IPS Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD серый (21SJ001CUE) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14&quot; IPS Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD серый (21SJ001CUE) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14&quot; IPS Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD серый (21SJ001CUE) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14&quot; IPS Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD серый (21SJ001CUE) - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14&quot; IPS Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD серый (21SJ001CUE) - фото 11
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14&quot; IPS Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD серый (21SJ001CUE) - фото 12
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14&quot; IPS Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD серый (21SJ001CUE) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Thinkbook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14&quot; IPS Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD серый (21SJ001CUE) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14&quot; IPS Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD серый (21SJ001CUE) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14&quot; IPS Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD серый (21SJ001CUE) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14&quot; IPS Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD серый (21SJ001CUE) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14&quot; IPS Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD серый (21SJ001CUE) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14&quot; IPS Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD серый (21SJ001CUE) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14&quot; IPS Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD серый (21SJ001CUE) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14&quot; IPS Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD серый (21SJ001CUE) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14&quot; IPS Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD серый (21SJ001CUE) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14&quot; IPS Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD серый (21SJ001CUE) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14&quot; IPS Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD серый (21SJ001CUE) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14&quot; IPS Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD серый (21SJ001CUE) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14&quot; IPS Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD серый (21SJ001CUE) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
71 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735415
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Thinkbook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
2.1

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14" IPS Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD серый (21SJ001CUE)

Lenovo выпускает ноутбуки, которые сочетают в себе стиль, производительность и удобство. Этот компактный и лёгкий ноутбук весит всего 1,36 кг — его легко взять с собой в поездку или на встречу. Экран с диагональю 14 дюймов и разрешением 1920x1200 на качественной IPS-матрице обеспечивает яркое и чёткое изображение, а благодаря частоте обновления 60 Гц картинка будет плавной даже при динамичной работе. Современная оперативная память типа DDR5 обеспечивает быструю многозадачность, позволяя не останавливаться на одном деле. Сердце устройства — мощный процессор Intel Core Ultra 7 с частотой 2 ГГц, который справится с серьёзными задачами и программами. Серый цвет корпуса придаёт ноутбуку строгий, универсальный вид. Подсветка клавиатуры делает работу удобной в любое время суток. Модель поставляется без операционной системы, что даёт возможность установить свой любимый вариант ПО.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14" IPS Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD серый (21SJ001CUE)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Thinkbook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo выпускает ноутбуки, которые сочетают в себе стиль, производительность и удобство. Этот компактный и лёгкий ноутбук весит всего 1,36 кг — его легко взять с собой в поездку или на встречу. Экран с диагональю 14 дюймов и разрешением 1920x1200 на качественной IPS-матрице обеспечивает яркое и чёткое изображение, а благодаря частоте обновления 60 Гц картинка будет плавной даже при динамичной работе. Современная оперативная память типа DDR5 обеспечивает быструю многозадачность, позволяя не останавливаться на одном деле. Сердце устройства — мощный процессор Intel Core Ultra 7 с частотой 2 ГГц, который справится с серьёзными задачами и программами. Серый цвет корпуса придаёт ноутбуку строгий, универсальный вид. Подсветка клавиатуры делает работу удобной в любое время суток. Модель поставляется без операционной системы, что даёт возможность установить свой любимый вариант ПО.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14" IPS Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD серый (21SJ001CUE) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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