Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14" IPS Ultra 5 225U 16Gb/512Gb SSD (21SJ002MUE)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14" IPS Ultra 5 225U 16Gb/512Gb SSD (21SJ002MUE)
Компактный 14-дюймовый ноутбук Lenovo создан для тех, кто ценит производительность и стиль. Фирменный серый корпус из пластика лёгкий и практичный — удобно брать с собой. Современный IPS?экран с разрешением 1920x1200 радует чёткой картинкой и широкими углами обзора. Благодаря частоте обновления 60 Гц глаза устают меньше, а клавиатура с подсветкой позволит комфортно работать и в темноте. Впечатляющий 16-ядерный процессор и быстрая оперативная память DDR5 легко справятся c многозадачностью — от сложной работы до творчества. Накопитель SSD обеспечивает мгновенный запуск приложений и файлов. Встроенный сканер отпечатка пальца бережёт ваши данные, а отсутствие предустановленной операционной системы даёт свободу установок под ваши задачи.
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