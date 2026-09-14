Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14" IPS Core Ultra 7 255H 32GB/1TB SSD серый (21SJ00EWUS)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14" IPS Core Ultra 7 255H 32GB/1TB SSD серый (21SJ00EWUS)
Компактный Lenovo с диагональю экрана 14 дюймов найдёт место даже в небольшой сумке — идеален для работы в дороге. Матовый серый пластик корпуса придаёт устройству современный спокойный облик. Экран с разрешением 1920x1200 и IPS-матрицей порадует яркой, насыщенной картинкой и широкими углами обзора, а частота обновления 60 Гц — комфортным просмотром без рывков. Благодаря процессору Intel Core Ultra 7 ноутбук легко справится с ресурсоёмкими задачами. Оперативная память DDR5 открывает высокую скорость в работе, а клавиатура с подсветкой делает набор текста удобным даже в тёмное время суток. Предустановленная Windows 11 Pro позволит сразу приступить к делам.
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