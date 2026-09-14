Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 15.6" IPS Core i5 13450HX 16Gb/512Gb SSD RTX 4050 6GB серый (83DV01EQSA)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 15.6" IPS Core i5 13450HX 16Gb/512Gb SSD RTX 4050 6GB серый (83DV01EQSA)
Lenovo готов удивлять: 15,6-дюймовый экран с частотой обновления 144 Гц обеспечивает плавную картинку и яркие детали — идеально для динамичных игр и работы с графикой. Дискретная видеокарта с 6 Гб видеопамяти легко справится с любыми визуальными задачами, а быстрый SSD на 512 Гб вместит все важные файлы и приложения. Оперативная память DDR5 гарантирует молниеносную реакцию на ваши команды, а процессор от Intel открывает простор для многозадачности. Серый пластиковый корпус делает ноутбук стильным и современным, не утяжеляя его. Подсветка клавиатуры позволит работать и играть даже в темноте, а современный USB Type-C расширит ваши возможности подключения. Bluetooth v5.2 обеспечивает быструю и стабильную связь с аксессуарами. Модель поставляется без операционной системы — вы сами решаете, что для вас удобнее.
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