Top.Mail.Ru
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6" IPS Core i7 13650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5050 8GB серый (83JE013PSA) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6" IPS Core i7 13650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5050 8GB серый (83JE013PSA)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; IPS Core i7 13650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5050 8GB серый (83JE013PSA) - фото 1
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; IPS Core i7 13650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5050 8GB серый (83JE013PSA) - фото 2
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; IPS Core i7 13650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5050 8GB серый (83JE013PSA) - фото 3
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; IPS Core i7 13650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5050 8GB серый (83JE013PSA) - фото 4
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; IPS Core i7 13650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5050 8GB серый (83JE013PSA) - фото 5
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; IPS Core i7 13650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5050 8GB серый (83JE013PSA) - фото 6
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; IPS Core i7 13650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5050 8GB серый (83JE013PSA) - фото 7
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; IPS Core i7 13650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5050 8GB серый (83JE013PSA) - фото 8
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; IPS Core i7 13650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5050 8GB серый (83JE013PSA) - фото 9
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; IPS Core i7 13650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5050 8GB серый (83JE013PSA) - фото 10
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; IPS Core i7 13650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5050 8GB серый (83JE013PSA) - фото 11
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; IPS Core i7 13650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5050 8GB серый (83JE013PSA) - фото 12
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; IPS Core i7 13650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5050 8GB серый (83JE013PSA) - фото 13
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; IPS Core i7 13650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5050 8GB серый (83JE013PSA) - фото 14
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; IPS Core i7 13650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5050 8GB серый (83JE013PSA) - фото 15
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; IPS Core i7 13650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5050 8GB серый (83JE013PSA) - фото 16
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; IPS Core i7 13650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5050 8GB серый (83JE013PSA) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; IPS Core i7 13650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5050 8GB серый (83JE013PSA) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; IPS Core i7 13650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5050 8GB серый (83JE013PSA) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; IPS Core i7 13650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5050 8GB серый (83JE013PSA) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; IPS Core i7 13650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5050 8GB серый (83JE013PSA) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; IPS Core i7 13650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5050 8GB серый (83JE013PSA) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; IPS Core i7 13650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5050 8GB серый (83JE013PSA) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; IPS Core i7 13650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5050 8GB серый (83JE013PSA) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; IPS Core i7 13650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5050 8GB серый (83JE013PSA) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; IPS Core i7 13650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5050 8GB серый (83JE013PSA) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; IPS Core i7 13650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5050 8GB серый (83JE013PSA) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; IPS Core i7 13650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5050 8GB серый (83JE013PSA) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; IPS Core i7 13650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5050 8GB серый (83JE013PSA) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; IPS Core i7 13650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5050 8GB серый (83JE013PSA) - фото 13
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; IPS Core i7 13650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5050 8GB серый (83JE013PSA) - фото 14
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; IPS Core i7 13650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5050 8GB серый (83JE013PSA) - фото 15
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; IPS Core i7 13650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5050 8GB серый (83JE013PSA) - фото 16
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; IPS Core i7 13650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5050 8GB серый (83JE013PSA) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735407
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13650HX
Частота процессора, ГГц
2.6
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х34х8
Вес, кг.
10

Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6" IPS Core i7 13650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5050 8GB серый (83JE013PSA)

Lenovo предлагает ноутбук с внушительным 15,6-дюймовым экраном и высокой частотой обновления 144 Гц — идеально для плавной картинки в динамичных играх и работы с видео. Серый корпус из пластика делает устройство лёгким и практичным в повседневной жизни. Мощная дискретная видеокарта с 8 Гб видеопамяти справится с ресурсоёмкими задачами, а оперативная память DDR5 обеспечит быструю работу даже при большом количестве открытых приложений. Клавиатура с подсветкой удобна для работы в любое время суток. Один порт USB Type-C даёт больше возможностей для подключения современных устройств. Этот ноутбук поставляется без операционной системы, что позволяет выбрать и установить именно то программное обеспечение, которое подходит вам.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6" IPS Core i7 13650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5050 8GB серый (83JE013PSA)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
13650HX
Частота процессора, ГГц
2.6
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo предлагает ноутбук с внушительным 15,6-дюймовым экраном и высокой частотой обновления 144 Гц — идеально для плавной картинки в динамичных играх и работы с видео. Серый корпус из пластика делает устройство лёгким и практичным в повседневной жизни. Мощная дискретная видеокарта с 8 Гб видеопамяти справится с ресурсоёмкими задачами, а оперативная память DDR5 обеспечит быструю работу даже при большом количестве открытых приложений. Клавиатура с подсветкой удобна для работы в любое время суток. Один порт USB Type-C даёт больше возможностей для подключения современных устройств. Этот ноутбук поставляется без операционной системы, что позволяет выбрать и установить именно то программное обеспечение, которое подходит вам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6" IPS Core i7 13650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5050 8GB серый (83JE013PSA) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...