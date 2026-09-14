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Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 15.6" IPS Ryzen 5 220 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 Win 11 Home серый (83JG000JUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 15.6" IPS Ryzen 5 220 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 Win 11 Home серый (83JG000JUS)

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Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 15.6&quot; IPS Ryzen 5 220 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 Win 11 Home серый (83JG000JUS) - фото 1
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 15.6&quot; IPS Ryzen 5 220 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 Win 11 Home серый (83JG000JUS) - фото 2
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 15.6&quot; IPS Ryzen 5 220 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 Win 11 Home серый (83JG000JUS) - фото 3
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 15.6&quot; IPS Ryzen 5 220 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 Win 11 Home серый (83JG000JUS) - фото 4
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 15.6&quot; IPS Ryzen 5 220 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 Win 11 Home серый (83JG000JUS) - фото 5
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 15.6&quot; IPS Ryzen 5 220 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 Win 11 Home серый (83JG000JUS) - фото 6
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 15.6&quot; IPS Ryzen 5 220 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 Win 11 Home серый (83JG000JUS) - фото 7
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 15.6&quot; IPS Ryzen 5 220 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 Win 11 Home серый (83JG000JUS) - фото 8
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 15.6&quot; IPS Ryzen 5 220 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 Win 11 Home серый (83JG000JUS) - фото 9
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 15.6&quot; IPS Ryzen 5 220 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 Win 11 Home серый (83JG000JUS) - фото 10
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 15.6&quot; IPS Ryzen 5 220 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 Win 11 Home серый (83JG000JUS) - фото 11
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 15.6&quot; IPS Ryzen 5 220 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 Win 11 Home серый (83JG000JUS) - фото 12
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 15.6&quot; IPS Ryzen 5 220 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 Win 11 Home серый (83JG000JUS) - фото 13
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 15.6&quot; IPS Ryzen 5 220 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 Win 11 Home серый (83JG000JUS) - фото 14
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 15.6&quot; IPS Ryzen 5 220 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 Win 11 Home серый (83JG000JUS) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 15.6&quot; IPS Ryzen 5 220 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 Win 11 Home серый (83JG000JUS) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 15.6&quot; IPS Ryzen 5 220 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 Win 11 Home серый (83JG000JUS) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 15.6&quot; IPS Ryzen 5 220 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 Win 11 Home серый (83JG000JUS) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 15.6&quot; IPS Ryzen 5 220 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 Win 11 Home серый (83JG000JUS) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 15.6&quot; IPS Ryzen 5 220 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 Win 11 Home серый (83JG000JUS) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 15.6&quot; IPS Ryzen 5 220 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 Win 11 Home серый (83JG000JUS) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 15.6&quot; IPS Ryzen 5 220 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 Win 11 Home серый (83JG000JUS) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 15.6&quot; IPS Ryzen 5 220 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 Win 11 Home серый (83JG000JUS) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 15.6&quot; IPS Ryzen 5 220 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 Win 11 Home серый (83JG000JUS) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 15.6&quot; IPS Ryzen 5 220 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 Win 11 Home серый (83JG000JUS) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 15.6&quot; IPS Ryzen 5 220 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 Win 11 Home серый (83JG000JUS) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 15.6&quot; IPS Ryzen 5 220 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 Win 11 Home серый (83JG000JUS) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 15.6&quot; IPS Ryzen 5 220 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 Win 11 Home серый (83JG000JUS) - фото 13
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 15.6&quot; IPS Ryzen 5 220 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 Win 11 Home серый (83JG000JUS) - фото 14
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 15.6&quot; IPS Ryzen 5 220 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 Win 11 Home серый (83JG000JUS) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
87 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735406
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
220
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
3.75

Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 15.6" IPS Ryzen 5 220 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 Win 11 Home серый (83JG000JUS)

Lenovo объединяет мощность и стиль в этом ноутбуке с диагональю экрана 15,6 дюйма и изящным серым корпусом из пластика. На дисплее с разрешением 1920x1080 каждая деталь выглядит чётко и живо, а частота обновления 144 Гц — залог плавного изображения даже в динамичных сценах. Подсветка клавиатуры делает работу и игры удобными в любое время суток. Процессор AMD Ryzen 5 с частотой 3,2 ГГц и оперативная память DDR5 объёмом 16 Гб отвечают за быструю обработку любых задач — от рабочих проектов до любимых игр. 8 Гб видеопамяти раскрывают настоящий потенциал графики. SSD-накопитель ускоряет загрузку системы и приложений. Установленная Windows 11 Home открывает доступ к современным возможностям и удобному интерфейсу. Этот ноутбук станет отличным универсальным решением для тех, кто ценит скорость, комфорт и стиль.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 15.6" IPS Ryzen 5 220 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 Win 11 Home серый (83JG000JUS)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
220
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo объединяет мощность и стиль в этом ноутбуке с диагональю экрана 15,6 дюйма и изящным серым корпусом из пластика. На дисплее с разрешением 1920x1080 каждая деталь выглядит чётко и живо, а частота обновления 144 Гц — залог плавного изображения даже в динамичных сценах. Подсветка клавиатуры делает работу и игры удобными в любое время суток. Процессор AMD Ryzen 5 с частотой 3,2 ГГц и оперативная память DDR5 объёмом 16 Гб отвечают за быструю обработку любых задач — от рабочих проектов до любимых игр. 8 Гб видеопамяти раскрывают настоящий потенциал графики. SSD-накопитель ускоряет загрузку системы и приложений. Установленная Windows 11 Home открывает доступ к современным возможностям и удобному интерфейсу. Этот ноутбук станет отличным универсальным решением для тех, кто ценит скорость, комфорт и стиль.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 15.6" IPS Ryzen 5 220 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 Win 11 Home серый (83JG000JUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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