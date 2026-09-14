Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 16" OLED Core Ultra 7 255HX 16 Gb/1 TbSSD RTX 5060 8GB Win 11 Home черный (83F30009US)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 16" OLED Core Ultra 7 255HX 16 Gb/1 TbSSD RTX 5060 8GB Win 11 Home черный (83F30009US)
Lenovo выпускает этот ноутбук для тех, кто ценит мощность и комфорт. Большой 16-дюймовый экран с высоким разрешением 2560x1600 делает изображение кристально чётким — фильмы, игры и работа с графикой приносят настоящее удовольствие. Частота обновления 165 Гц дарит невероятно плавную картинку — особенно это оценят любители динамичных игр. Дискретная видеокарта с 8 Гб видеопамяти справится даже с требовательной графикой. Новый стандарт оперативной памяти DDR5 гарантирует быструю работу любых задач. Подсветка клавиатуры позволит работать и играть даже при слабом освещении. Стильный чёрный корпус приятно сочетается с универсальностью Windows 11 Home, а один USB Type-C добавляет современной функциональности для ваших устройств.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 16" OLED Core Ultra 7 255HX 16 Gb/1 TbSSD RTX 5060 8GB Win 11 Home черный (83F30009US)