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Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 16" OLED Core Ultra 7 255HX 16 Gb/1 TbSSD RTX 5060 8GB Win 11 Home черный (83F30009US) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 16" OLED Core Ultra 7 255HX 16 Gb/1 TbSSD RTX 5060 8GB Win 11 Home черный (83F30009US)

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Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 16&quot; OLED Core Ultra 7 255HX 16 Gb/1 TbSSD RTX 5060 8GB Win 11 Home черный (83F30009US) - фото 1
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 16&quot; OLED Core Ultra 7 255HX 16 Gb/1 TbSSD RTX 5060 8GB Win 11 Home черный (83F30009US) - фото 2
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 16&quot; OLED Core Ultra 7 255HX 16 Gb/1 TbSSD RTX 5060 8GB Win 11 Home черный (83F30009US) - фото 3
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 16&quot; OLED Core Ultra 7 255HX 16 Gb/1 TbSSD RTX 5060 8GB Win 11 Home черный (83F30009US) - фото 4
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 16&quot; OLED Core Ultra 7 255HX 16 Gb/1 TbSSD RTX 5060 8GB Win 11 Home черный (83F30009US) - фото 5
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 16&quot; OLED Core Ultra 7 255HX 16 Gb/1 TbSSD RTX 5060 8GB Win 11 Home черный (83F30009US) - фото 6
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 16&quot; OLED Core Ultra 7 255HX 16 Gb/1 TbSSD RTX 5060 8GB Win 11 Home черный (83F30009US) - фото 7
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 16&quot; OLED Core Ultra 7 255HX 16 Gb/1 TbSSD RTX 5060 8GB Win 11 Home черный (83F30009US) - фото 8
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 16&quot; OLED Core Ultra 7 255HX 16 Gb/1 TbSSD RTX 5060 8GB Win 11 Home черный (83F30009US) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Legion Pro 5
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 16&quot; OLED Core Ultra 7 255HX 16 Gb/1 TbSSD RTX 5060 8GB Win 11 Home черный (83F30009US) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 16&quot; OLED Core Ultra 7 255HX 16 Gb/1 TbSSD RTX 5060 8GB Win 11 Home черный (83F30009US) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 16&quot; OLED Core Ultra 7 255HX 16 Gb/1 TbSSD RTX 5060 8GB Win 11 Home черный (83F30009US) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 16&quot; OLED Core Ultra 7 255HX 16 Gb/1 TbSSD RTX 5060 8GB Win 11 Home черный (83F30009US) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 16&quot; OLED Core Ultra 7 255HX 16 Gb/1 TbSSD RTX 5060 8GB Win 11 Home черный (83F30009US) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 16&quot; OLED Core Ultra 7 255HX 16 Gb/1 TbSSD RTX 5060 8GB Win 11 Home черный (83F30009US) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 16&quot; OLED Core Ultra 7 255HX 16 Gb/1 TbSSD RTX 5060 8GB Win 11 Home черный (83F30009US) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 16&quot; OLED Core Ultra 7 255HX 16 Gb/1 TbSSD RTX 5060 8GB Win 11 Home черный (83F30009US) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 16&quot; OLED Core Ultra 7 255HX 16 Gb/1 TbSSD RTX 5060 8GB Win 11 Home черный (83F30009US) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
157 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735405
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Legion Pro 5
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
20
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х33х8
Вес, кг.
2.7

Описание товара Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 16" OLED Core Ultra 7 255HX 16 Gb/1 TbSSD RTX 5060 8GB Win 11 Home черный (83F30009US)

Lenovo выпускает этот ноутбук для тех, кто ценит мощность и комфорт. Большой 16-дюймовый экран с высоким разрешением 2560x1600 делает изображение кристально чётким — фильмы, игры и работа с графикой приносят настоящее удовольствие. Частота обновления 165 Гц дарит невероятно плавную картинку — особенно это оценят любители динамичных игр. Дискретная видеокарта с 8 Гб видеопамяти справится даже с требовательной графикой. Новый стандарт оперативной памяти DDR5 гарантирует быструю работу любых задач. Подсветка клавиатуры позволит работать и играть даже при слабом освещении. Стильный чёрный корпус приятно сочетается с универсальностью Windows 11 Home, а один USB Type-C добавляет современной функциональности для ваших устройств.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 16" OLED Core Ultra 7 255HX 16 Gb/1 TbSSD RTX 5060 8GB Win 11 Home черный (83F30009US)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Legion Pro 5
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Развернуть
Модель процессора
255HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
20
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo выпускает этот ноутбук для тех, кто ценит мощность и комфорт. Большой 16-дюймовый экран с высоким разрешением 2560x1600 делает изображение кристально чётким — фильмы, игры и работа с графикой приносят настоящее удовольствие. Частота обновления 165 Гц дарит невероятно плавную картинку — особенно это оценят любители динамичных игр. Дискретная видеокарта с 8 Гб видеопамяти справится даже с требовательной графикой. Новый стандарт оперативной памяти DDR5 гарантирует быструю работу любых задач. Подсветка клавиатуры позволит работать и играть даже при слабом освещении. Стильный чёрный корпус приятно сочетается с универсальностью Windows 11 Home, а один USB Type-C добавляет современной функциональности для ваших устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 16" OLED Core Ultra 7 255HX 16 Gb/1 TbSSD RTX 5060 8GB Win 11 Home черный (83F30009US) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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