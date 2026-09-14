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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R 16" IPS Core 7 240H 16Gb/1Tb SSD Win 11 Home синий (83J1002KUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R 16" IPS Core 7 240H 16Gb/1Tb SSD Win 11 Home синий (83J1002KUS)

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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/1Tb SSD Win 11 Home синий (83J1002KUS) - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/1Tb SSD Win 11 Home синий (83J1002KUS) - фото 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/1Tb SSD Win 11 Home синий (83J1002KUS) - фото 3
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/1Tb SSD Win 11 Home синий (83J1002KUS) - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/1Tb SSD Win 11 Home синий (83J1002KUS) - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/1Tb SSD Win 11 Home синий (83J1002KUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 5
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/1Tb SSD Win 11 Home синий (83J1002KUS) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/1Tb SSD Win 11 Home синий (83J1002KUS) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/1Tb SSD Win 11 Home синий (83J1002KUS) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/1Tb SSD Win 11 Home синий (83J1002KUS) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/1Tb SSD Win 11 Home синий (83J1002KUS) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/1Tb SSD Win 11 Home синий (83J1002KUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
78 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735403
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 5
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х31х8
Вес, кг.
9.7

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R 16" IPS Core 7 240H 16Gb/1Tb SSD Win 11 Home синий (83J1002KUS)

Lenovo создаёт комфорт для работы и развлечений: большой 16-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 подарит чёткую и яркую картинку, а сенсорное управление откроет новые сценарии использования — удобно рисовать, работать с документами и просто отдыхать. Прочный корпус из алюминия в стильном синем цвете выглядит элегантно и надёжно защищает ноутбук в дороге. Подсветка клавиатуры позволяет работать даже при слабом освещении, а два порта USB Type-C расширяют возможности подключения. Производительный процессор Intel и оперативная память DDR5 обеспечивают плавную работу на современной Windows 11 Home.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R 16" IPS Core 7 240H 16Gb/1Tb SSD Win 11 Home синий (83J1002KUS)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 5
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo создаёт комфорт для работы и развлечений: большой 16-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 подарит чёткую и яркую картинку, а сенсорное управление откроет новые сценарии использования — удобно рисовать, работать с документами и просто отдыхать. Прочный корпус из алюминия в стильном синем цвете выглядит элегантно и надёжно защищает ноутбук в дороге. Подсветка клавиатуры позволяет работать даже при слабом освещении, а два порта USB Type-C расширяют возможности подключения. Производительный процессор Intel и оперативная память DDR5 обеспечивают плавную работу на современной Windows 11 Home.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R 16" IPS Core 7 240H 16Gb/1Tb SSD Win 11 Home синий (83J1002KUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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