Top.Mail.Ru
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3" IPS Core i7 13620H 16Gb/1Tb SSD серый (83K100CSRM) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3" IPS Core i7 13620H 16Gb/1Tb SSD серый (83K100CSRM)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb/1Tb SSD серый (83K100CSRM) - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb/1Tb SSD серый (83K100CSRM) - фото 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb/1Tb SSD серый (83K100CSRM) - фото 3
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb/1Tb SSD серый (83K100CSRM) - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb/1Tb SSD серый (83K100CSRM) - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb/1Tb SSD серый (83K100CSRM) - фото 6
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb/1Tb SSD серый (83K100CSRM) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb/1Tb SSD серый (83K100CSRM) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb/1Tb SSD серый (83K100CSRM) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb/1Tb SSD серый (83K100CSRM) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb/1Tb SSD серый (83K100CSRM) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb/1Tb SSD серый (83K100CSRM) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb/1Tb SSD серый (83K100CSRM) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb/1Tb SSD серый (83K100CSRM) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735399
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х30х7
Вес, кг.
2.49

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3" IPS Core i7 13620H 16Gb/1Tb SSD серый (83K100CSRM)

С Lenovo вы получаете современный ноутбук с крупным 15,3-дюймовым IPS-экраном и чётким разрешением 1920x1200 — удобно для работы с документами, просмотра фильмов и обучения. Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавное изображение без раздражающих мерцаний. Надёжный процессор Intel и быстрая оперативная память DDR5 гарантируют отзывчивую работу в каждодневных задачах. Встроенная видеокарта — идеальна для офисных приложений, веб-сёрфинга и мультимедиа. Корпус в стильном сером цвете будет хорошо смотреться как в деловой обстановке, так и дома. Один порт USB Type-C расширяет возможности подключения современной техники. Модель поставляется без операционной системы — удобно для тех, кто хочет самостоятельно выбрать программное обеспечение. Подсветки клавиатуры нет, что делает ноутбук подходящим решением для спокойной работы при дневном или настольном освещении.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3" IPS Core i7 13620H 16Gb/1Tb SSD серый (83K100CSRM)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
С Lenovo вы получаете современный ноутбук с крупным 15,3-дюймовым IPS-экраном и чётким разрешением 1920x1200 — удобно для работы с документами, просмотра фильмов и обучения. Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавное изображение без раздражающих мерцаний. Надёжный процессор Intel и быстрая оперативная память DDR5 гарантируют отзывчивую работу в каждодневных задачах. Встроенная видеокарта — идеальна для офисных приложений, веб-сёрфинга и мультимедиа. Корпус в стильном сером цвете будет хорошо смотреться как в деловой обстановке, так и дома. Один порт USB Type-C расширяет возможности подключения современной техники. Модель поставляется без операционной системы — удобно для тех, кто хочет самостоятельно выбрать программное обеспечение. Подсветки клавиатуры нет, что делает ноутбук подходящим решением для спокойной работы при дневном или настольном освещении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3" IPS Core i7 13620H 16Gb/1Tb SSD серый (83K100CSRM) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...