Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 15.3" IPS Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb grey (83K700PBPS)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 15.3" IPS Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb grey (83K700PBPS)
Этот ноутбук Lenovo сочетает компактность — всего 1,59 кг — с диагональю экрана 15,3 дюйма и ярким изображением в разрешении 1920x1200. Приятный на ощупь алюминиевый корпус отлично смотрится в любой обстановке. Мощный процессор AMD в паре с видеоконтроллером AMD Radeon 680M и 16 Гб оперативной памяти готов справляться с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями. SSD на 512 Гб быстро запускает программы и бережно хранит ваши данные. Для удобства есть встроенный кард-ридер и порт USB Type-C. Современный Bluetooth v5.3 открывает широкие возможности для подключения аксессуаров. Поставляется без операционной системы — для максимальной свободы выбора. Надёжный и емкий аккумулятор Li-Pol поддерживает активный ритм жизни.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серый, AMD Ryzen 7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 71 260 руб.17815 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire Lite AL15-72P-71X1 Core i7 13620H 16Gb SSD1T...
-
В наличииЦена 71 260 руб.17815 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 14 X1407QA-LY099W 14" IPS (Snapdragon X X...
-
В наличииЦена 71 260 руб.17815 руб. в СплитНоутбук Acer Extensa 15 EX215-57-76DA Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb...
-
В наличииЦена 71 590 руб.17898 руб. в СплитНоутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10R 16" IPS Core 5 210H 16Gb/...
-
В наличииЦена 72 210 руб.18053 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire Lite AL15-45P-R0MF Ryzen 7 5825U 32Gb SSD1Tb...
-
В наличииЦена 72 520 руб.18130 руб. в СплитНоутбук Asus VivoBook S16 S3607VA-RP105 Core 5 210H 16Gb SSD512G...
-
В наличииЦена 72 600 руб.18150 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook S14 S3407-LY084 14" Core 5 210H 16GB/512GB...
-
В наличииЦена 73 380 руб.18345 руб. в СплитНоутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb I...
-
В наличииЦена 73 420 руб.18355 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Neo A3404 A18 Pro 6 core 8Gb SSD512Gb/5 co...
-
В наличииЦена 75 940 руб.18985 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook P1 P1503CVA-i5H16512G0D Core 5 210H 16Gb...
-
В наличииЦена 76 570 руб.19143 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Neo A3404 A18 Pro 6 core 8Gb SSD512Gb/5 co...
-
В наличииЦена 77 140 руб.19285 руб. в СплитНоутбук HONOR MagicBook X16 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512G...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серый, AMD Ryzen 7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 15.3" IPS Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb grey (83K700PBPS)