Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 15.6" IPS Ryzen 7 5825U 16Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (82XM00LMUS)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 15.6" IPS Ryzen 7 5825U 16Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (82XM00LMUS)
Lenovo с диагональю экрана 15,6 дюйма создаёт идеальные условия для работы и развлечений — большое изображение не устаёт радовать глаз. Сенсорный экран открывает новые возможности управления устройством: просто касайтесь и делайте всё быстрее. Мощный SSD на 512 Гб решает проблему места — всё нужное всегда под рукой и загружается за секунды. С процессором AMD ноутбук справится с повседневными задачами легко и уверенно. DDR4-память отвечает за оперативную работу без задержек. Современный серый цвет корпуса подчеркивает стиль. Один порт USB Type-C даёт удобство подключения нужных устройств. Система Windows 11 Home уже установлена — можно сразу начать пользоваться новым ноутбуком. Частота обновления экрана 60 Гц обеспечивает плавность изображения, а встроенная видеокарта помогает сохранять баланс между производительностью и энергопотреблением.
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