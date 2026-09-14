Ноутбук iRU Tactio 15ALGR 15.6" IPS FHD Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb black (2173258)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук iRU Tactio 15ALGR 15.6" IPS FHD Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb black (2173258)
iRU — надежный ноутбук российского производства с крупным 15,6-дюймовым Full HD-экраном на современной IPS-матрице. Картинка чёткая и насыщенная, а широкий обзор порадует как в работе, так и при просмотре фильмов. Встроенная графика Intel UHD Graphics уверенно справляется с повседневными задачами — учёба, офис, мультимедиа. Объём памяти впечатляет: 16 Гб оперативной памяти DDR4 и быстрый SSD на 512 Гб позволяют запускать приложения без задержек, работать с большими файлами и хранить важные документы прямо на устройстве. Встроенный кард-ридер пригодится для быстрого обмена фото и видео с камер и других устройств. Благодаря весу 1,73 кг ноутбук iRU остаётся достаточно мобильным — удобно брать с собой на учёбу, на работу или в путешествие. Современный стандарт Bluetooth 5.2 открывает возможности для беспроводных подключений к периферии. Модель поставляется без операционной системы — это отличный вариант, если хочется настроить ноутбук под себя. Лаконичный чёрный корпус украсит любой интерьер и подчеркнёт деловой стиль.
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