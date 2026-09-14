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Ноутбук iRU Tactio 15ALGR 15.6" IPS FHD Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb black (2173257) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук iRU Tactio 15ALGR 15.6" IPS FHD Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb black (2173257)

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Ноутбук iRU Tactio 15ALGR 15.6&quot; IPS FHD Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb black (2173257) - фото 1
Ноутбук iRU Tactio 15ALGR 15.6&quot; IPS FHD Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb black (2173257) - фото 2
Ноутбук iRU Tactio 15ALGR 15.6&quot; IPS FHD Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb black (2173257) - фото 3
Ноутбук iRU Tactio 15ALGR 15.6&quot; IPS FHD Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb black (2173257) - фото 4
Ноутбук iRU Tactio 15ALGR 15.6&quot; IPS FHD Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb black (2173257) - фото 5
Ноутбук iRU Tactio 15ALGR 15.6&quot; IPS FHD Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb black (2173257) - фото 6
Ноутбук iRU Tactio 15ALGR 15.6&quot; IPS FHD Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb black (2173257) - фото 7
Ноутбук iRU Tactio 15ALGR 15.6&quot; IPS FHD Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb black (2173257) - фото 8
Ноутбук iRU Tactio 15ALGR 15.6&quot; IPS FHD Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb black (2173257) - фото 9
Ноутбук iRU Tactio 15ALGR 15.6&quot; IPS FHD Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb black (2173257) - фото 10
Ноутбук iRU Tactio 15ALGR 15.6&quot; IPS FHD Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb black (2173257) - фото 11
Ноутбук iRU Tactio 15ALGR 15.6&quot; IPS FHD Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb black (2173257) - фото 12
Ноутбук iRU Tactio 15ALGR 15.6&quot; IPS FHD Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb black (2173257) - фото 13
Ноутбук iRU Tactio 15ALGR 15.6&quot; IPS FHD Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb black (2173257) - фото 14
Ноутбук iRU Tactio 15ALGR 15.6&quot; IPS FHD Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb black (2173257) - фото 15
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Ноутбук iRU Tactio 15ALGR 15.6&quot; IPS FHD Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb black (2173257) - фото 26
Ноутбук iRU Tactio 15ALGR 15.6&quot; IPS FHD Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb black (2173257) - фото 27
Ноутбук iRU Tactio 15ALGR 15.6&quot; IPS FHD Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb black (2173257) - фото 28
Ноутбук iRU Tactio 15ALGR 15.6&quot; IPS FHD Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb black (2173257) - фото 29
Ноутбук iRU Tactio 15ALGR 15.6&quot; IPS FHD Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb black (2173257) - фото 30
Ноутбук iRU Tactio 15ALGR 15.6&quot; IPS FHD Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb black (2173257) - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
IRU Tactio
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук iRU Tactio 15ALGR 15.6&quot; IPS FHD Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb black (2173257) - фото 1
  • Ноутбук iRU Tactio 15ALGR 15.6&quot; IPS FHD Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb black (2173257) - фото 2
  • Ноутбук iRU Tactio 15ALGR 15.6&quot; IPS FHD Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb black (2173257) - фото 3
  • Ноутбук iRU Tactio 15ALGR 15.6&quot; IPS FHD Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb black (2173257) - фото 4
  • Ноутбук iRU Tactio 15ALGR 15.6&quot; IPS FHD Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb black (2173257) - фото 5
  • Ноутбук iRU Tactio 15ALGR 15.6&quot; IPS FHD Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb black (2173257) - фото 6
  • Ноутбук iRU Tactio 15ALGR 15.6&quot; IPS FHD Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb black (2173257) - фото 7
  • Ноутбук iRU Tactio 15ALGR 15.6&quot; IPS FHD Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb black (2173257) - фото 8
  • Ноутбук iRU Tactio 15ALGR 15.6&quot; IPS FHD Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb black (2173257) - фото 9
  • Ноутбук iRU Tactio 15ALGR 15.6&quot; IPS FHD Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb black (2173257) - фото 10
  • Ноутбук iRU Tactio 15ALGR 15.6&quot; IPS FHD Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb black (2173257) - фото 11
  • Ноутбук iRU Tactio 15ALGR 15.6&quot; IPS FHD Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb black (2173257) - фото 12
  • Ноутбук iRU Tactio 15ALGR 15.6&quot; IPS FHD Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb black (2173257) - фото 13
  • Ноутбук iRU Tactio 15ALGR 15.6&quot; IPS FHD Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb black (2173257) - фото 14
  • Ноутбук iRU Tactio 15ALGR 15.6&quot; IPS FHD Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb black (2173257) - фото 15
  • Ноутбук iRU Tactio 15ALGR 15.6&quot; IPS FHD Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb black (2173257) - фото 16
  • Ноутбук iRU Tactio 15ALGR 15.6&quot; IPS FHD Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb black (2173257) - фото 17
  • Ноутбук iRU Tactio 15ALGR 15.6&quot; IPS FHD Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb black (2173257) - фото 18
  • Ноутбук iRU Tactio 15ALGR 15.6&quot; IPS FHD Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb black (2173257) - фото 19
  • Ноутбук iRU Tactio 15ALGR 15.6&quot; IPS FHD Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb black (2173257) - фото 20
  • Ноутбук iRU Tactio 15ALGR 15.6&quot; IPS FHD Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb black (2173257) - фото 21
  • Ноутбук iRU Tactio 15ALGR 15.6&quot; IPS FHD Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb black (2173257) - фото 22
  • Ноутбук iRU Tactio 15ALGR 15.6&quot; IPS FHD Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb black (2173257) - фото 23
  • Ноутбук iRU Tactio 15ALGR 15.6&quot; IPS FHD Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb black (2173257) - фото 24
  • Ноутбук iRU Tactio 15ALGR 15.6&quot; IPS FHD Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb black (2173257) - фото 25
  • Ноутбук iRU Tactio 15ALGR 15.6&quot; IPS FHD Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb black (2173257) - фото 26
  • Ноутбук iRU Tactio 15ALGR 15.6&quot; IPS FHD Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb black (2173257) - фото 27
  • Ноутбук iRU Tactio 15ALGR 15.6&quot; IPS FHD Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb black (2173257) - фото 28
  • Ноутбук iRU Tactio 15ALGR 15.6&quot; IPS FHD Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb black (2173257) - фото 29
  • Ноутбук iRU Tactio 15ALGR 15.6&quot; IPS FHD Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb black (2173257) - фото 30
  • Ноутбук iRU Tactio 15ALGR 15.6&quot; IPS FHD Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb black (2173257) - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735387
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Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Tactio
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1235U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
51.3 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук iRU Tactio 15ALGR 15.6" IPS FHD Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb black (2173257)

Ноутбук iRU с диагональю экрана 15,6 дюйма сочетает простор для работы и развлечений с компактностью — вес всего 1,73 кг позволяет легко брать его с собой. Яркий IPS-экран с разрешением 1920x1080 обеспечивает чёткое изображение, а графический контроллер Intel UHD Graphics гарантирует плавное отображение видео и офисных задач. 16 Гб оперативной памяти DDR4 и быстрый SSD на 512 Гб — залог молниеносной работы даже с несколькими программами одновременно. Встроенный кард-ридер упрощает передачу фото и документов. Надёжная сборка российского производства, стильный чёрный корпус и поддержка современной версии Bluetooth v5.2 делают этот ноутбук универсальным выбором для работы и учёбы.

Отзывы о товаре Ноутбук iRU Tactio 15ALGR 15.6" IPS FHD Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb black (2173257)




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Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Tactio
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
1235U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
51.3 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Россия
Описание
Ноутбук iRU с диагональю экрана 15,6 дюйма сочетает простор для работы и развлечений с компактностью — вес всего 1,73 кг позволяет легко брать его с собой. Яркий IPS-экран с разрешением 1920x1080 обеспечивает чёткое изображение, а графический контроллер Intel UHD Graphics гарантирует плавное отображение видео и офисных задач. 16 Гб оперативной памяти DDR4 и быстрый SSD на 512 Гб — залог молниеносной работы даже с несколькими программами одновременно. Встроенный кард-ридер упрощает передачу фото и документов. Надёжная сборка российского производства, стильный чёрный корпус и поддержка современной версии Bluetooth v5.2 делают этот ноутбук универсальным выбором для работы и учёбы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук iRU Tactio 15ALGR 15.6" IPS FHD Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb black (2173257) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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