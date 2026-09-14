Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6" IPS Core i5 13500H 8Gb/256Gb SSD Win 11 Pro черный (2168041)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6" IPS Core i5 13500H 8Gb/256Gb SSD Win 11 Pro черный (2168041)
iRU — современный ноутбук для динамичной работы и яркого отдыха. Благодаря новому процессору Intel Core i5 с частотой 2,6 ГГц и 8 Гб оперативной памяти он уверенно справляется с повседневными задачами и мультитаскингом. SSD на 256 Гб обеспечивает быструю загрузку системы и приложений — ничего лишнего, только скорость и надёжность. Яркий 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1080 подарит насыщенное изображение и комфорт для глаз. Частота обновления 60 Гц делает просмотр фильмов и работу с документами плавной. Встроенная графика Intel UHD Graphics отлично подойдёт для работы с графическими приложениями и онлайн-коммуникаций. Вес всего 1,61 кг делает этот ноутбук по-настоящему портативным — его удобно брать с собой в офис или на учёбу. Классический чёрный цвет подчёркивает стиль и практичность, а операционная система Windows 11 Pro открывает доступ к современным функциям и стабильной работе. Для тех, кто выбирает российское качество и надёжность, ноутбук iRU — практичный компаньон на каждый день.
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