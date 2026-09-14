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Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6" IPS Core i5 13500H 16Gb 512Gb SSD Win 11 Pro черный (2168039) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6" IPS Core i5 13500H 16Gb 512Gb SSD Win 11 Pro черный (2168039)

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Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6&quot; IPS Core i5 13500H 16Gb 512Gb SSD Win 11 Pro черный (2168039) - фото 1
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Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6&quot; IPS Core i5 13500H 16Gb 512Gb SSD Win 11 Pro черный (2168039) - фото 3
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Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6&quot; IPS Core i5 13500H 16Gb 512Gb SSD Win 11 Pro черный (2168039) - фото 7
Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6&quot; IPS Core i5 13500H 16Gb 512Gb SSD Win 11 Pro черный (2168039) - фото 8
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
IRU Strato
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6&quot; IPS Core i5 13500H 16Gb 512Gb SSD Win 11 Pro черный (2168039) - фото 7
  • Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6&quot; IPS Core i5 13500H 16Gb 512Gb SSD Win 11 Pro черный (2168039) - фото 8
  • Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6&quot; IPS Core i5 13500H 16Gb 512Gb SSD Win 11 Pro черный (2168039) - фото 9
  • Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6&quot; IPS Core i5 13500H 16Gb 512Gb SSD Win 11 Pro черный (2168039) - фото 10
  • Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6&quot; IPS Core i5 13500H 16Gb 512Gb SSD Win 11 Pro черный (2168039) - фото 11
  • Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6&quot; IPS Core i5 13500H 16Gb 512Gb SSD Win 11 Pro черный (2168039) - фото 12
  • Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6&quot; IPS Core i5 13500H 16Gb 512Gb SSD Win 11 Pro черный (2168039) - фото 13
  • Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6&quot; IPS Core i5 13500H 16Gb 512Gb SSD Win 11 Pro черный (2168039) - фото 14
  • Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6&quot; IPS Core i5 13500H 16Gb 512Gb SSD Win 11 Pro черный (2168039) - фото 15
  • Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6&quot; IPS Core i5 13500H 16Gb 512Gb SSD Win 11 Pro черный (2168039) - фото 16
  • Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6&quot; IPS Core i5 13500H 16Gb 512Gb SSD Win 11 Pro черный (2168039) - фото 17
  • Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6&quot; IPS Core i5 13500H 16Gb 512Gb SSD Win 11 Pro черный (2168039) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735380
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Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Strato
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13500H
Частота процессора, ГГц
2.6
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6" IPS Core i5 13500H 16Gb 512Gb SSD Win 11 Pro черный (2168039)

iRU — ноутбук с тонким балансом между производительностью и удобством. Благодаря весу 1,61 кг его удобно брать с собой на встречи или в поездки, не перегружая сумку. Экран 15,6 дюйма с IPS-матрицей и разрешением 1920x1080 порадует чёткой и яркой картинкой — фильмы, работа с текстами и графикой доставляют комфорт. Сердцем устройства стал процессор Intel Core i5 с частотой 2,6 ГГц — достойный выбор для динамичной работы, учёбы и развлечений. 16 Гб оперативной памяти и быстрый SSD на 512 Гб обеспечивают молниеносный запуск программ и хранение большого количества файлов. Встроенный графический контроллер Intel UHD Graphics отлично подойдёт для ежедневных задач и мультимедиа. Лаконичный чёрный цвет подчеркивает современный стиль iRU. Ноутбук работает под управлением Windows 11 Pro, открывая доступ к всем возможностям современной операционной системы. Российская сборка гарантирует внимание к каждой детали.

Отзывы о товаре Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6" IPS Core i5 13500H 16Gb 512Gb SSD Win 11 Pro черный (2168039)




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Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Strato
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
13500H
Частота процессора, ГГц
2.6
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Россия
Описание
iRU — ноутбук с тонким балансом между производительностью и удобством. Благодаря весу 1,61 кг его удобно брать с собой на встречи или в поездки, не перегружая сумку. Экран 15,6 дюйма с IPS-матрицей и разрешением 1920x1080 порадует чёткой и яркой картинкой — фильмы, работа с текстами и графикой доставляют комфорт. Сердцем устройства стал процессор Intel Core i5 с частотой 2,6 ГГц — достойный выбор для динамичной работы, учёбы и развлечений. 16 Гб оперативной памяти и быстрый SSD на 512 Гб обеспечивают молниеносный запуск программ и хранение большого количества файлов. Встроенный графический контроллер Intel UHD Graphics отлично подойдёт для ежедневных задач и мультимедиа. Лаконичный чёрный цвет подчеркивает современный стиль iRU. Ноутбук работает под управлением Windows 11 Pro, открывая доступ к всем возможностям современной операционной системы. Российская сборка гарантирует внимание к каждой детали.
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Отзывы


Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6" IPS Core i5 13500H 16Gb 512Gb SSD Win 11 Pro черный (2168039) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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