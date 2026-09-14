Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6" IPS Core i5 1334U 8Gb/256Gb SSD Win 11 Pro черный (2168025)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6" IPS Core i5 1334U 8Gb/256Gb SSD Win 11 Pro черный (2168025)
Лёгкий и стильный ноутбук iRU весит всего 1,61 кг — его удобно взять с собой на работу или учёбу. Большой 15,6-дюймовый экран с IPS-матрицей и чётким разрешением 1920x1080 порадует яркими цветами: идеально подходит для фильмов, фото и ежедневной работы. Мощности Intel Core i5 хватает для многозадачности, а 8 Гб оперативной памяти ускоряют запуск программ и работу с браузером. Быстрый SSD на 256 Гб обеспечивает моментальный старт Windows 11 Pro и быстрый доступ к файлам. Чёрный цвет придаёт строгий и современный вид. Графический контроллер Intel UHD Graphics справится с офисными задачами и веб-сёрфингом. iRU — практичное решение для активной жизни.
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