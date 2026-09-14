Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6" IPS Core i3 1315U 8Gb/256Gb SSD Win 11 Pro черный (2168020)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6" IPS Core i3 1315U 8Gb/256Gb SSD Win 11 Pro черный (2168020)
iRU — ноутбук для универсальных задач, который легко брать с собой благодаря весу всего 1,61 кг. Большой 15,6-дюймовый экран с IPS-матрицей и разрешением 1920x1080 делает работу и развлечения комфортными: картинка чёткая, цвета насыщенные. Сердце устройства — процессор Intel Core i3 с высокой энергоэффективностью, а установленная Windows 11 Pro обеспечивает современные функции и защиту данных. 256 Гб SSD позволят хранить документы, фото и приложения, а 8 Гб оперативной памяти — быстро открывать программы и работать в многозадачном режиме. Графический контроллер Intel UHD Graphics отлично справится с видео и офисными задачами. Стильный чёрный корпус выглядит строго и современно. Продукт российского производства сочетает знакомое качество и современные технологии, чтобы вы могли работать и учиться без ограничений.
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