Ноутбук Infinix GT BOOK 2026 GL614 16" WQXGA IPS Cam i7-13620H 16Gb SSD 1Tb NVIDIA RTX 5060 8Gb 70Вт*ч Win11 Серебристый (71005000125)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Infinix GT BOOK 2026 GL614 16" WQXGA IPS Cam i7-13620H 16Gb SSD 1Tb NVIDIA RTX 5060 8Gb 70Вт*ч Win11 Серебристый (71005000125)
**Игровой ноутбук Infinix GTBook GL614 — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете ноутбук, который справится с самыми требовательными играми и задачами? Infinix GTBook GL614 — ваш идеальный выбор! **Почему стоит выбрать Infinix GTBook GL614?** * **Мощный процессор:** Intel Core i7-13620H с 10 ядрами и частотой до 4,9 ГГц обеспечит высокую производительность в играх и при работе с ресурсоёмкими приложениями. * **Быстрая память:** 16 ГБ LPDDR5 с частотой 5200 МГц — плавная работа даже при многозадачности. * **Простор для хранения:** SSD на 1 ТБ (M.2) — быстрая загрузка системы и приложений, достаточно места для игр и файлов. * **Графика на высшем уровне:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 с 8 ГБ GDDR7 видеопамяти — реалистичная графика и высокая частота кадров. * **Великолепный дисплей:** 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц — чёткое и плавное изображение. Матовая поверхность экрана снижает блики и отражения. * **Удобство использования:** клавиатура с цифровым блоком и русской раскладкой сделает работу комфортной, а кардридер (SD, SDHC, SDXC) позволит легко переносить данные. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и прочный корпус из алюминиевого сплава и пластика — вес всего 1,99 кг; * операционная система Windows 11 Home — современные возможности и удобство использования; * энергоёмкий аккумулятор (70 Вт·ч) — дольше работа без подзарядки. Стильный серебристый корпус сделает этот ноутбук не только мощным инструментом, но и стильным аксессуаром. Infinix GTBook GL614 — выбор тех, кто ценит высокую производительность и качество!
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Отзывы о товаре Ноутбук Infinix GT BOOK 2026 GL614 16" WQXGA IPS Cam i7-13620H 16Gb SSD 1Tb NVIDIA RTX 5060 8Gb 70Вт*ч Win11 Серебристый (71005000125)