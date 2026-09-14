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Ноутбук HP EliteBook 645 G10 14" FHD IPS Ryzen 5 Pro 7530U 16Gb/512Gb SSD Silver (75C08AV) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук HP EliteBook 645 G10 14" FHD IPS Ryzen 5 Pro 7530U 16Gb/512Gb SSD Silver (75C08AV)

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Ноутбук HP EliteBook 645 G10 14&quot; FHD IPS Ryzen 5 Pro 7530U 16Gb/512Gb SSD Silver (75C08AV) - фото 1
Ноутбук HP EliteBook 645 G10 14&quot; FHD IPS Ryzen 5 Pro 7530U 16Gb/512Gb SSD Silver (75C08AV) - фото 2
Ноутбук HP EliteBook 645 G10 14&quot; FHD IPS Ryzen 5 Pro 7530U 16Gb/512Gb SSD Silver (75C08AV) - фото 3
Ноутбук HP EliteBook 645 G10 14&quot; FHD IPS Ryzen 5 Pro 7530U 16Gb/512Gb SSD Silver (75C08AV) - фото 4
Ноутбук HP EliteBook 645 G10 14&quot; FHD IPS Ryzen 5 Pro 7530U 16Gb/512Gb SSD Silver (75C08AV) - фото 5
Ноутбук HP EliteBook 645 G10 14&quot; FHD IPS Ryzen 5 Pro 7530U 16Gb/512Gb SSD Silver (75C08AV) - фото 6
Ноутбук HP EliteBook 645 G10 14&quot; FHD IPS Ryzen 5 Pro 7530U 16Gb/512Gb SSD Silver (75C08AV) - фото 7
Ноутбук HP EliteBook 645 G10 14&quot; FHD IPS Ryzen 5 Pro 7530U 16Gb/512Gb SSD Silver (75C08AV) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP EliteBook 645
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук HP EliteBook 645 G10 14&quot; FHD IPS Ryzen 5 Pro 7530U 16Gb/512Gb SSD Silver (75C08AV) - фото 2
  • Ноутбук HP EliteBook 645 G10 14&quot; FHD IPS Ryzen 5 Pro 7530U 16Gb/512Gb SSD Silver (75C08AV) - фото 3
  • Ноутбук HP EliteBook 645 G10 14&quot; FHD IPS Ryzen 5 Pro 7530U 16Gb/512Gb SSD Silver (75C08AV) - фото 4
  • Ноутбук HP EliteBook 645 G10 14&quot; FHD IPS Ryzen 5 Pro 7530U 16Gb/512Gb SSD Silver (75C08AV) - фото 5
  • Ноутбук HP EliteBook 645 G10 14&quot; FHD IPS Ryzen 5 Pro 7530U 16Gb/512Gb SSD Silver (75C08AV) - фото 6
  • Ноутбук HP EliteBook 645 G10 14&quot; FHD IPS Ryzen 5 Pro 7530U 16Gb/512Gb SSD Silver (75C08AV) - фото 7
  • Ноутбук HP EliteBook 645 G10 14&quot; FHD IPS Ryzen 5 Pro 7530U 16Gb/512Gb SSD Silver (75C08AV) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735368
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
HP EliteBook 645
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Модель процессора
7530U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
42 Вт-ч
Материал корпуса
пластик, металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
2.16

Описание товара Ноутбук HP EliteBook 645 G10 14" FHD IPS Ryzen 5 Pro 7530U 16Gb/512Gb SSD Silver (75C08AV)

Компактный ноутбук Hewlett-Packard с диагональю экрана 14 дюймов — отличный вариант для работы и учебы в дороге. Яркий дисплей с разрешением 1920x1080 обеспечивает четкое и приятное изображение, делая комфортной работу с документами, фото и видео. Шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 и 16 Гб оперативной памяти легко справляются с многозадачностью, а быстрый SSD на 512 Гб позволяет хранить все важные файлы под рукой и обеспечивает мгновенный запуск приложений. Сканер отпечатка пальца гарантирует удобную и быструю авторизацию. Ноутбук работает на современной Windows 11 Pro и оснащён USB Type-C для подключения необходимых устройств. Лёгкий и эффективный — всё, что нужно для динамичного ритма жизни.

Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook 645 G10 14" FHD IPS Ryzen 5 Pro 7530U 16Gb/512Gb SSD Silver (75C08AV)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
HP EliteBook 645
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Модель процессора
7530U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
42 Вт-ч
Материал корпуса
пластик, металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный ноутбук Hewlett-Packard с диагональю экрана 14 дюймов — отличный вариант для работы и учебы в дороге. Яркий дисплей с разрешением 1920x1080 обеспечивает четкое и приятное изображение, делая комфортной работу с документами, фото и видео. Шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 и 16 Гб оперативной памяти легко справляются с многозадачностью, а быстрый SSD на 512 Гб позволяет хранить все важные файлы под рукой и обеспечивает мгновенный запуск приложений. Сканер отпечатка пальца гарантирует удобную и быструю авторизацию. Ноутбук работает на современной Windows 11 Pro и оснащён USB Type-C для подключения необходимых устройств. Лёгкий и эффективный — всё, что нужно для динамичного ритма жизни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP EliteBook 645 G10 14" FHD IPS Ryzen 5 Pro 7530U 16Gb/512Gb SSD Silver (75C08AV) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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