Top.Mail.Ru
Ноутбук HP EliteBook 640 G11 14" IPS Core Ultra5-125U 16Gb/512Gb SSD Silver Win11Home (901D0AV) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук HP EliteBook 640 G11 14" IPS Core Ultra5-125U 16Gb/512Gb SSD Silver Win11Home (901D0AV)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук HP EliteBook 640 G11 14&quot; IPS Core Ultra5-125U 16Gb/512Gb SSD Silver Win11Home (901D0AV) - фото 1
Ноутбук HP EliteBook 640 G11 14&quot; IPS Core Ultra5-125U 16Gb/512Gb SSD Silver Win11Home (901D0AV) - фото 2
Ноутбук HP EliteBook 640 G11 14&quot; IPS Core Ultra5-125U 16Gb/512Gb SSD Silver Win11Home (901D0AV) - фото 3
Ноутбук HP EliteBook 640 G11 14&quot; IPS Core Ultra5-125U 16Gb/512Gb SSD Silver Win11Home (901D0AV) - фото 4
Ноутбук HP EliteBook 640 G11 14&quot; IPS Core Ultra5-125U 16Gb/512Gb SSD Silver Win11Home (901D0AV) - фото 5
Ноутбук HP EliteBook 640 G11 14&quot; IPS Core Ultra5-125U 16Gb/512Gb SSD Silver Win11Home (901D0AV) - фото 6
Ноутбук HP EliteBook 640 G11 14&quot; IPS Core Ultra5-125U 16Gb/512Gb SSD Silver Win11Home (901D0AV) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP EliteBook 640
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP EliteBook 640 G11 14&quot; IPS Core Ultra5-125U 16Gb/512Gb SSD Silver Win11Home (901D0AV) - фото 1
  • Ноутбук HP EliteBook 640 G11 14&quot; IPS Core Ultra5-125U 16Gb/512Gb SSD Silver Win11Home (901D0AV) - фото 2
  • Ноутбук HP EliteBook 640 G11 14&quot; IPS Core Ultra5-125U 16Gb/512Gb SSD Silver Win11Home (901D0AV) - фото 3
  • Ноутбук HP EliteBook 640 G11 14&quot; IPS Core Ultra5-125U 16Gb/512Gb SSD Silver Win11Home (901D0AV) - фото 4
  • Ноутбук HP EliteBook 640 G11 14&quot; IPS Core Ultra5-125U 16Gb/512Gb SSD Silver Win11Home (901D0AV) - фото 5
  • Ноутбук HP EliteBook 640 G11 14&quot; IPS Core Ultra5-125U 16Gb/512Gb SSD Silver Win11Home (901D0AV) - фото 6
  • Ноутбук HP EliteBook 640 G11 14&quot; IPS Core Ultra5-125U 16Gb/512Gb SSD Silver Win11Home (901D0AV) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
76 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735367
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hewlett-Packard
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP EliteBook 640
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт-ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
2.29

Описание товара Ноутбук HP EliteBook 640 G11 14" IPS Core Ultra5-125U 16Gb/512Gb SSD Silver Win11Home (901D0AV)

Лёгкий и элегантный ноутбук HP весом всего 1,39 кг отлично подойдёт для мобильной работы и путешествий — не занимает много места и легко помещается в сумку. Металлический корпус придаёт устройству стиль и прочность, а серебристый цвет выделяет вас среди других. 14-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 на IPS-матрице порадует чёткой картинкой и широкими углами обзора — комфортно работать с текстами, графикой или смотреть фильмы. Мощный 12-ядерный процессор и 16 Гб оперативной памяти DDR5 гарантируют быструю работу одновременно с несколькими приложениями и уверенное выполнение сложных задач. Подсветка клавиатуры позволяет работать даже при слабом освещении, а встроенный сканер отпечатка пальца обеспечивает быстрый и безопасный доступ к информации. Windows 11 Home предлагает современные возможности и интуитивно понятный интерфейс для продуктивной работы и отдыха.

Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook 640 G11 14" IPS Core Ultra5-125U 16Gb/512Gb SSD Silver Win11Home (901D0AV)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Hewlett-Packard
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP EliteBook 640
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Развернуть
Модель процессора
125U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт-ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Лёгкий и элегантный ноутбук HP весом всего 1,39 кг отлично подойдёт для мобильной работы и путешествий — не занимает много места и легко помещается в сумку. Металлический корпус придаёт устройству стиль и прочность, а серебристый цвет выделяет вас среди других. 14-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 на IPS-матрице порадует чёткой картинкой и широкими углами обзора — комфортно работать с текстами, графикой или смотреть фильмы. Мощный 12-ядерный процессор и 16 Гб оперативной памяти DDR5 гарантируют быструю работу одновременно с несколькими приложениями и уверенное выполнение сложных задач. Подсветка клавиатуры позволяет работать даже при слабом освещении, а встроенный сканер отпечатка пальца обеспечивает быстрый и безопасный доступ к информации. Windows 11 Home предлагает современные возможности и интуитивно понятный интерфейс для продуктивной работы и отдыха.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP EliteBook 640 G11 14" IPS Core Ultra5-125U 16Gb/512Gb SSD Silver Win11Home (901D0AV) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...