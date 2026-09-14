Ноутбук HP EliteBook 640 G11 14" Core Ultra 7 155U 16Gb/512Gb SSD серебристый (A23E2EA)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP EliteBook 640 G11 14" Core Ultra 7 155U 16Gb/512Gb SSD серебристый (A23E2EA)
Компактный и лёгкий ноутбук Hewlett-Packard весом всего 1,39 кг станет идеальным спутником для мобильной работы и учёбы. Прочный алюминиевый корпус не только выглядит стильно, но и защищает устройство в дороге. Яркий 14-дюймовый экран с чётким разрешением 1920x1200 порадует качественной картинкой — будь то работа с документами или отдых за фильмом. 12-ядерный процессор Intel и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают высокую скорость отклика даже при многозадачности. Просторный SSD на 512 Гб позволят хранить все необходимые данные без необходимости внешних накопителей. Встроенная видеокарта подойдёт для повседневных задач, а наличие двух портов USB Type-C расширяет удобство подключения. Подсветка клавиатуры делает работу комфортной в любое время суток, а сканер отпечатка пальца добавляет дополнительный уровень безопасности. Современная версия Bluetooth v5.3 обеспечивает быструю и стабильную связь с аксессуарами. Ноутбук поставляется без операционной системы, что даёт свободу выбрать нужную платформу.
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