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Ноутбук HP 15-fc0165nia 15.6" IPS FHD Ryzen 3 7320U 8Gb/SSD 512Gb silver (BA5K9EA) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук HP 15-fc0165nia 15.6" IPS FHD Ryzen 3 7320U 8Gb/SSD 512Gb silver (BA5K9EA)

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Ноутбук HP 15-fc0165nia 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 3 7320U 8Gb/SSD 512Gb silver (BA5K9EA) - фото 1
Ноутбук HP 15-fc0165nia 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 3 7320U 8Gb/SSD 512Gb silver (BA5K9EA) - фото 2
Ноутбук HP 15-fc0165nia 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 3 7320U 8Gb/SSD 512Gb silver (BA5K9EA) - фото 3
Ноутбук HP 15-fc0165nia 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 3 7320U 8Gb/SSD 512Gb silver (BA5K9EA) - фото 4
Ноутбук HP 15-fc0165nia 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 3 7320U 8Gb/SSD 512Gb silver (BA5K9EA) - фото 5
Ноутбук HP 15-fc0165nia 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 3 7320U 8Gb/SSD 512Gb silver (BA5K9EA) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP Laptop 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP 15-fc0165nia 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 3 7320U 8Gb/SSD 512Gb silver (BA5K9EA) - фото 1
  • Ноутбук HP 15-fc0165nia 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 3 7320U 8Gb/SSD 512Gb silver (BA5K9EA) - фото 2
  • Ноутбук HP 15-fc0165nia 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 3 7320U 8Gb/SSD 512Gb silver (BA5K9EA) - фото 3
  • Ноутбук HP 15-fc0165nia 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 3 7320U 8Gb/SSD 512Gb silver (BA5K9EA) - фото 4
  • Ноутбук HP 15-fc0165nia 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 3 7320U 8Gb/SSD 512Gb silver (BA5K9EA) - фото 5
  • Ноутбук HP 15-fc0165nia 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 3 7320U 8Gb/SSD 512Gb silver (BA5K9EA) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735363
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Характеристики

Бренд
Hewlett-Packard
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Laptop 15
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Модель процессора
7320U
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
41 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
2.6

Описание товара Ноутбук HP 15-fc0165nia 15.6" IPS FHD Ryzen 3 7320U 8Gb/SSD 512Gb silver (BA5K9EA)

Ноутбук Hewlett-Packard с диагональю экрана 15,6 дюйма и чётким Full HD-разрешением 1920x1080 отлично подойдёт для повседневных задач, учёбы и работы. Благодаря четырёхъядерному процессору AMD Ryzen 3 и оперативной памяти 8 Гб устройство легко справляется с многозадачностью и быстрым запуском приложений. Встроенный SSD на 512 Гб гарантирует моментальный доступ к файлам и плавную работу системы. Графика AMD Radeon 610M обеспечивает достойное качество изображения, а современная версия Bluetooth 5.3 позволяет быстро передавать данные. Ноутбук весит всего 1,59 кг — он лёгкий и удобный для тех, кто часто берёт устройство с собой. Пластиковый корпус делает модель практичной, а наличие порта USB Type-C расширяет ваши возможности подключения. Устройство поставляется без операционной системы — вы сами выбираете, какая платформа вам ближе.

Отзывы о товаре Ноутбук HP 15-fc0165nia 15.6" IPS FHD Ryzen 3 7320U 8Gb/SSD 512Gb silver (BA5K9EA)




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Характеристики
Бренд
Hewlett-Packard
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Laptop 15
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Модель процессора
7320U
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
41 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Hewlett-Packard с диагональю экрана 15,6 дюйма и чётким Full HD-разрешением 1920x1080 отлично подойдёт для повседневных задач, учёбы и работы. Благодаря четырёхъядерному процессору AMD Ryzen 3 и оперативной памяти 8 Гб устройство легко справляется с многозадачностью и быстрым запуском приложений. Встроенный SSD на 512 Гб гарантирует моментальный доступ к файлам и плавную работу системы. Графика AMD Radeon 610M обеспечивает достойное качество изображения, а современная версия Bluetooth 5.3 позволяет быстро передавать данные. Ноутбук весит всего 1,59 кг — он лёгкий и удобный для тех, кто часто берёт устройство с собой. Пластиковый корпус делает модель практичной, а наличие порта USB Type-C расширяет ваши возможности подключения. Устройство поставляется без операционной системы — вы сами выбираете, какая платформа вам ближе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP 15-fc0165nia 15.6" IPS FHD Ryzen 3 7320U 8Gb/SSD 512Gb silver (BA5K9EA) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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