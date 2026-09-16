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Ноутбук HP UMA Ultra 7 255U 8 16 inch G1i 16" IPS 16Gb/512Gb (C15A9ET) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук HP UMA Ultra 7 255U 8 16 inch G1i 16" IPS 16Gb/512Gb (C15A9ET)

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Ноутбук HP UMA Ultra 7 255U 8 16 inch G1i 16&quot; IPS 16Gb/512Gb (C15A9ET) - фото 1
Ноутбук HP UMA Ultra 7 255U 8 16 inch G1i 16&quot; IPS 16Gb/512Gb (C15A9ET) - фото 2
Ноутбук HP UMA Ultra 7 255U 8 16 inch G1i 16&quot; IPS 16Gb/512Gb (C15A9ET) - фото 3
Ноутбук HP UMA Ultra 7 255U 8 16 inch G1i 16&quot; IPS 16Gb/512Gb (C15A9ET) - фото 4
Ноутбук HP UMA Ultra 7 255U 8 16 inch G1i 16&quot; IPS 16Gb/512Gb (C15A9ET) - фото 5
Ноутбук HP UMA Ultra 7 255U 8 16 inch G1i 16&quot; IPS 16Gb/512Gb (C15A9ET) - фото 6
Ноутбук HP UMA Ultra 7 255U 8 16 inch G1i 16&quot; IPS 16Gb/512Gb (C15A9ET) - фото 7
Ноутбук HP UMA Ultra 7 255U 8 16 inch G1i 16&quot; IPS 16Gb/512Gb (C15A9ET) - фото 8
Ноутбук HP UMA Ultra 7 255U 8 16 inch G1i 16&quot; IPS 16Gb/512Gb (C15A9ET) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP EliteBook 8
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP UMA Ultra 7 255U 8 16 inch G1i 16&quot; IPS 16Gb/512Gb (C15A9ET) - фото 1
  • Ноутбук HP UMA Ultra 7 255U 8 16 inch G1i 16&quot; IPS 16Gb/512Gb (C15A9ET) - фото 2
  • Ноутбук HP UMA Ultra 7 255U 8 16 inch G1i 16&quot; IPS 16Gb/512Gb (C15A9ET) - фото 3
  • Ноутбук HP UMA Ultra 7 255U 8 16 inch G1i 16&quot; IPS 16Gb/512Gb (C15A9ET) - фото 4
  • Ноутбук HP UMA Ultra 7 255U 8 16 inch G1i 16&quot; IPS 16Gb/512Gb (C15A9ET) - фото 5
  • Ноутбук HP UMA Ultra 7 255U 8 16 inch G1i 16&quot; IPS 16Gb/512Gb (C15A9ET) - фото 6
  • Ноутбук HP UMA Ultra 7 255U 8 16 inch G1i 16&quot; IPS 16Gb/512Gb (C15A9ET) - фото 7
  • Ноутбук HP UMA Ultra 7 255U 8 16 inch G1i 16&quot; IPS 16Gb/512Gb (C15A9ET) - фото 8
  • Ноутбук HP UMA Ultra 7 255U 8 16 inch G1i 16&quot; IPS 16Gb/512Gb (C15A9ET) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
136 740 руб. 
Начислим 2188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735362
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук HP UMA Ultra 7 255U 8 16 inch G1i 16" IPS 16Gb/512Gb (C15A9ET)
136 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hewlett-Packard
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP EliteBook 8
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
Intel® Core™ Ultra 7 255U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
62 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
2.92

Описание товара Ноутбук HP UMA Ultra 7 255U 8 16 inch G1i 16" IPS 16Gb/512Gb (C15A9ET)

Современный ноутбук Hewlett-Packard с мощным 12-ядерным процессором Intel идеально подходит для тех, кто ценит высокую производительность и быструю работу без ожидания. Диагональ экрана 16 дюймов и чёткое разрешение 1920x1200 дарят комфорт при просмотре фильмов и работе с документами. SSD на 512 Гб обеспечивает мгновенный запуск системы и приложений, а 16 Гб оперативной памяти позволяют легко справляться с многозадачностью. Подсветка клавиатуры добавляет удобства при работе в тёмное время суток, встроенный кард-ридер делает обмен данными максимально простым. Сканер отпечатка пальца заботится о вашей безопасности, а современная версия Bluetooth v5.4 открывает быстрые беспроводные возможности. Устройство оснащено USB Type-C портом и работает на Windows 11 Pro для максимального комфорта и производительности.

Отзывы о товаре Ноутбук HP UMA Ultra 7 255U 8 16 inch G1i 16" IPS 16Gb/512Gb (C15A9ET)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Hewlett-Packard
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP EliteBook 8
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
Intel® Core™ Ultra 7 255U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
62 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Современный ноутбук Hewlett-Packard с мощным 12-ядерным процессором Intel идеально подходит для тех, кто ценит высокую производительность и быструю работу без ожидания. Диагональ экрана 16 дюймов и чёткое разрешение 1920x1200 дарят комфорт при просмотре фильмов и работе с документами. SSD на 512 Гб обеспечивает мгновенный запуск системы и приложений, а 16 Гб оперативной памяти позволяют легко справляться с многозадачностью. Подсветка клавиатуры добавляет удобства при работе в тёмное время суток, встроенный кард-ридер делает обмен данными максимально простым. Сканер отпечатка пальца заботится о вашей безопасности, а современная версия Bluetooth v5.4 открывает быстрые беспроводные возможности. Устройство оснащено USB Type-C портом и работает на Windows 11 Pro для максимального комфорта и производительности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук HP UMA Ultra 7 255U 8 16 inch G1i 16" IPS 16Gb/512Gb (C15A9ET) - по цене 136740 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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