Ноутбук HP EliteBook 8 G1i/16"/IPS/Intel Core Ultra 7 255U/16Gb/512Gb SSD/Intel Graphics/Windows 11 Pro/серебристый/1.69kg (C15A9ET)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP EliteBook 8 G1i/16"/IPS/Intel Core Ultra 7 255U/16Gb/512Gb SSD/Intel Graphics/Windows 11 Pro/серебристый/1.69kg (C15A9ET)
Современный ноутбук Hewlett-Packard с мощным 12-ядерным процессором Intel идеально подходит для тех, кто ценит высокую производительность и быструю работу без ожидания. Диагональ экрана 16 дюймов и чёткое разрешение 1920x1200 дарят комфорт при просмотре фильмов и работе с документами. SSD на 512 Гб обеспечивает мгновенный запуск системы и приложений, а 16 Гб оперативной памяти позволяют легко справляться с многозадачностью. Подсветка клавиатуры добавляет удобства при работе в тёмное время суток, встроенный кард-ридер делает обмен данными максимально простым. Сканер отпечатка пальца заботится о вашей безопасности, а современная версия Bluetooth v5.4 открывает быстрые беспроводные возможности. Устройство оснащено USB Type-C портом и работает на Windows 11 Pro для максимального комфорта и производительности.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook 8 G1i/16"/IPS/Intel Core Ultra 7 255U/16Gb/512Gb SSD/Intel Graphics/Windows 11 Pro/серебристый/1.69kg (C15A9ET)