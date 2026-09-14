Ноутбук HP Probook 440 G11 14" IPS Core Ultra 5 125U 16GB/512GB SSD серебристый (D3NU2AT)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук HP Probook 440 G11 14" IPS Core Ultra 5 125U 16GB/512GB SSD серебристый (D3NU2AT)
Компактный ноутбук Hewlett-Packard весом всего 1,39 кг легко отправится с вами на учёбу, работу или встречу. 14-дюймовый экран с чётким разрешением 1920x1200 порадует яркой картинкой и комфортом для глаз — идеален для многочасовой работы и развлечений. Процессор Intel с впечатляющими 12 ядрами и 16 Гб оперативной памяти позволит запускать профессиональные программы и работать с несколькими задачами одновременно без малейших задержек. Быстрый SSD на 512 Гб обеспечит мгновенную загрузку файлов и приложений, а встроенная видеокарта отлично подойдёт для офисных приложений и мультимедиа. Два порта USB Type-C расширяют ваши возможности подключения. Благодаря подсветке клавиатуры работать удобно и днём, и ночью. Корпус из алюминия добавляет нотку премиальности и гарантирует надёжность устройства. Операционная система не установлена — вы сами выбираете подходящее программное обеспечение. Bluetooth версии v5.3 обеспечит быстрый и стабильный обмен данными с современными гаджетами.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серебристый, Intel Core Ultra 5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, IPS
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 65 740 руб.16435 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Neo 13-inch 2026 13.0'' Liquid Retina A18 ...
-
В наличииЦена 65 880 руб.16470 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire 5 A515-58P grey Core i7 1355U/16Gb/512Gb SSD...
-
В наличииЦена 65 880 руб.16470 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire AL15-72P-76WK 15.6" IPS Core i7 13620H 16Gb,...
-
В наличииЦена 66 360 руб.16590 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire AG15-71P-71KY 15.6" IPS Core i7 13620H 16Gb,...
-
В наличииЦена 66 520 руб.16630 руб. в СплитНоутбук MSI Modern 15 F1MG-1072XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 ...
-
В наличииЦена 66 670 руб.16668 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 460 G11 16" IPS Core Ultra 5 125U 8Gb/512Gb S...
-
В наличииЦена 66 670 руб.16668 руб. в СплитНоутбук HP PROBOOK 460 G11 U5-125U 16" 8GB/512GB SSD Silver (B9Z...
-
В наличииЦена 66 890 руб.16723 руб. в СплитНоутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X MitchellG-W5651 Core i5 1342...
-
В наличииЦена 66 890 руб.16723 руб. в СплитНоутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X 16" IPS Core i5-13420H 16Gb/...
-
В наличииЦена 66 890 руб.16723 руб. в СплитНоутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered ...
-
В наличииЦена 67 470 руб.16868 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4422 15.6" IPS FHD silver (Co...
-
В наличииЦена 67 470 руб.16868 руб. в СплитНоутбук Acer Extensa 15 EX215-57-75TD Core i7 13620H 16Gb SSD512...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серебристый, Intel Core Ultra 5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, IPS
Отзывы о товаре Ноутбук HP Probook 440 G11 14" IPS Core Ultra 5 125U 16GB/512GB SSD серебристый (D3NU2AT)