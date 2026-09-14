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Ноутбук HP ZBook Power G11 16" Core U7-155H 16Gb/1Tb SSD Win11Pro серый (A8WN3PT) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук HP ZBook Power G11 16" Core U7-155H 16Gb/1Tb SSD Win11Pro серый (A8WN3PT)

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Ноутбук HP ZBook Power G11 16&quot; Core U7-155H 16Gb/1Tb SSD Win11Pro серый (A8WN3PT) - фото 1
Ноутбук HP ZBook Power G11 16&quot; Core U7-155H 16Gb/1Tb SSD Win11Pro серый (A8WN3PT) - фото 2
Ноутбук HP ZBook Power G11 16&quot; Core U7-155H 16Gb/1Tb SSD Win11Pro серый (A8WN3PT) - фото 3
Ноутбук HP ZBook Power G11 16&quot; Core U7-155H 16Gb/1Tb SSD Win11Pro серый (A8WN3PT) - фото 4
Ноутбук HP ZBook Power G11 16&quot; Core U7-155H 16Gb/1Tb SSD Win11Pro серый (A8WN3PT) - фото 5
Ноутбук HP ZBook Power G11 16&quot; Core U7-155H 16Gb/1Tb SSD Win11Pro серый (A8WN3PT) - фото 6
Ноутбук HP ZBook Power G11 16&quot; Core U7-155H 16Gb/1Tb SSD Win11Pro серый (A8WN3PT) - фото 7
Ноутбук HP ZBook Power G11 16&quot; Core U7-155H 16Gb/1Tb SSD Win11Pro серый (A8WN3PT) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP ZBook Power
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук HP ZBook Power G11 16&quot; Core U7-155H 16Gb/1Tb SSD Win11Pro серый (A8WN3PT) - фото 1
  • Ноутбук HP ZBook Power G11 16&quot; Core U7-155H 16Gb/1Tb SSD Win11Pro серый (A8WN3PT) - фото 2
  • Ноутбук HP ZBook Power G11 16&quot; Core U7-155H 16Gb/1Tb SSD Win11Pro серый (A8WN3PT) - фото 3
  • Ноутбук HP ZBook Power G11 16&quot; Core U7-155H 16Gb/1Tb SSD Win11Pro серый (A8WN3PT) - фото 4
  • Ноутбук HP ZBook Power G11 16&quot; Core U7-155H 16Gb/1Tb SSD Win11Pro серый (A8WN3PT) - фото 5
  • Ноутбук HP ZBook Power G11 16&quot; Core U7-155H 16Gb/1Tb SSD Win11Pro серый (A8WN3PT) - фото 6
  • Ноутбук HP ZBook Power G11 16&quot; Core U7-155H 16Gb/1Tb SSD Win11Pro серый (A8WN3PT) - фото 7
  • Ноутбук HP ZBook Power G11 16&quot; Core U7-155H 16Gb/1Tb SSD Win11Pro серый (A8WN3PT) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
222 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735360
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP ZBook Power
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
155H
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX A500
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
4
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
83 Вт-ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук HP ZBook Power G11 16" Core U7-155H 16Gb/1Tb SSD Win11Pro серый (A8WN3PT)

Этот ноутбук Hewlett-Packard легко справится с самыми требовательными задачами благодаря мощному 16-ядерному процессору Intel Core Ultra 7 и 16 Гб оперативной памяти. Большой 16-дюймовый экран с расширенным разрешением 1920x1200 идеально подходит для работы с графикой, таблицами или мультимедиа, а 4 Гб видеопамяти обеспечивают плавную работу даже ресурсозатратных приложений. Элегантный металлический корпус приятен на ощупь и подчёркивает солидность устройства. При весе 2,12 кг ноутбук остаётся мобильным — подходящий вариант для тех, кто часто берёт технику с собой. Подсветка клавиатуры добавляет комфорта при работе в темноте, а сканер отпечатка пальца защитит вашу информацию — сочетание удобства и безопасности. Установленная Windows 11 Pro готова к активной, продвинутой работе прямо из коробки, а два порта USB 3.0 дают возможность быстро подключить дополнительные устройства. Оптический привод не занимает место, ноутбук остаётся компактнее и легче. Надёжный инструмент для тех, кто ценит производительность и комфорт.

Отзывы о товаре Ноутбук HP ZBook Power G11 16" Core U7-155H 16Gb/1Tb SSD Win11Pro серый (A8WN3PT)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP ZBook Power
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
155H
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX A500
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
4
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
83 Вт-ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Hewlett-Packard легко справится с самыми требовательными задачами благодаря мощному 16-ядерному процессору Intel Core Ultra 7 и 16 Гб оперативной памяти. Большой 16-дюймовый экран с расширенным разрешением 1920x1200 идеально подходит для работы с графикой, таблицами или мультимедиа, а 4 Гб видеопамяти обеспечивают плавную работу даже ресурсозатратных приложений. Элегантный металлический корпус приятен на ощупь и подчёркивает солидность устройства. При весе 2,12 кг ноутбук остаётся мобильным — подходящий вариант для тех, кто часто берёт технику с собой. Подсветка клавиатуры добавляет комфорта при работе в темноте, а сканер отпечатка пальца защитит вашу информацию — сочетание удобства и безопасности. Установленная Windows 11 Pro готова к активной, продвинутой работе прямо из коробки, а два порта USB 3.0 дают возможность быстро подключить дополнительные устройства. Оптический привод не занимает место, ноутбук остаётся компактнее и легче. Надёжный инструмент для тех, кто ценит производительность и комфорт.
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Ноутбук HP ZBook Power G11 16" Core U7-155H 16Gb/1Tb SSD Win11Pro серый (A8WN3PT) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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